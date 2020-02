Sondaggi, la caduta libera del Movimento 5 stelle non si arresta

L'ultimo sondaggio politico di Index Research per la trasmissione di La7 Piazzapulita, condatta da Corrado Formigli, delinea in modo chiaro alcuni trend in atto nell'attuale quadro politico. La Lega è ampiamente il primo partito, ben oltre il 30 per cento delle preferenze, mentre non si ferma la caduta del Movimento 5 stelle, ora nettamente sotto al 15 per cento. Ecco nel dettaglio tutte le percentuali dell'ultima rilevazione.

Sondaggi, Lega primo partito: molto male il Movimento 5 stelle

Secondo il sondaggio di Index Research la Lega è al 31,1 per cento, in leggerissima crescita rispetto a sette giorni fa. Segue, staccato di più di dieci punti, il Partito Democratico: i dem sarebbero al 20,2 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 stelle, che sta attraversando la fase più delicata della sua storia: i pentastellati continuano a calare e perdono lo 0.8 per cento in una settimana, ora viene loro attribuito un 14,2 per cento.

Sondaggi politici: Fratelli d'Italia all'11,6 per cento, Italia Viva al 4,1 per cento

Passiamo alle altre formazioni politiche: Fratelli d'Italia si conferma il quarto partito, in crescita, all'11,6 per cento. Stabili invece Forza Italia al 5,9 per cento e Italia Viva al 4,1 per cento: nessua variazione rispetto a sette giorni fa per i partiti di Renzi e Berlusconi.

Tra i partiti "minori", agli altri partiti della sinistra viene complessivamente attribuito un 3,1 per cento. Non si scolla dai bassifondi Azione di Carlo Calenda, al 2,3 per cento. I Verdi sono al 2 per cento, Più Europa all'1,9 per cento. Cambiamo di Toti è all'1 per cento. Molto alta la percentuale di chi non si esprime o dice di non voler andare a votare: 36,5 per cento