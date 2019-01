Sondaggi, l'amara sorpresa della Befana per Salvini e Di Maio

"L'Europa cambierà a Maggio". Dicevano così Salvini e Di Maio dopo lo scontro con la commissione europea sulle regole contabili della Manovra 2019. Il sottinteso era l'importante appuntamento che attende gli italiani e i 503 milioni di abitanti dell'Ue: le elezioni europee. Un appuntamento da cui Lega e 5 stelle si attendono tanto per via della posta in gioco e, complici le elezioni regionali in Abruzzo, la campagna elettorale è quantomai a tamburo battente nonostante manchino quasi 5 mesi.

Tuttavia gli ultimi sondaggi rivelano alcune novità di cui la maggioranza di governo dovrò tenere conto.

Ad urne anoora lontane il clima si sta decisamente scaldando come dimostrano le manifestazioni in Francia, con i Gilet Gialli in piazza per la ottava settimana consecutiva. In Italia si voterà il 26 maggio, ma controllando i sondaggi - con le dovute cautele - si stanno delineando alcune traettorie ben definite.

Gli ultimi sondaggi politici

Secondo i dati riportati dall’aggregatore di sondaggi PollofPolls.eu aggiornati al 4 gennaio 2019, in questo momento gli europeisti restano saldamente una maggioranza. Il Partito Popolare Europeo che ha in pancia anche i voti di Forza Italia, raggiungerebbe ad oggi quota 177 seggi e potrebbe restare il primo gruppo del Parlamento Europeo. Il Partito Socialista Europeo a cui è affiliato il Partito Democratico non dovrebbero superare i 136 seggi. In terza posizione con 96 seggi i liberali di Alde, un gruppo rinvigorito dall’adesione del movimento politico del presidente francese Macron En Marche!

E Lega e 5 stelle?

Il gruppo Europa delle Nazioni e liberta (Enf) in cui la Lega siede a Bruxelles insieme ai deputati del Front National di Lepen dovrebbe conquistare 62 seggi, dieci in piu dei del gruppo di sinistra GUE/NGL, dei riformisti dell'ECR e dei 47 che sarebbero appannaggio dei Verdi. Al Movimento 5 stelle che anche in Europa corre solo nel Efdd resterebbero solo 46 seggi.

Un bottino tutto sommato magro nonostante in Italia i dati vedono un exploit della maggioranza di governo. Al Parlamento Europeo infatti occorrono alleanza transnazionali e l'onda giallo verde non fa proseliti in Europa. Secondo i calcoli di PollofPolls.eu dall’Italia dovrebbero arrivare all’ENF 29 deputati e all’EFDD 24 deputati (solo 7 per i Popolari e 16 per i Socialisti).

Nonostante un brusco calo di popolari e socialisti rispetto al 2014, i gruppi europeisti dovrebbero mantenere il controllo dell’Emiciclo grazie alla crescita di liberali e Verdi.

Sondaggi politici in Italia

Tornando all'Italia dove durante il periodo a cavallo del 2019 non sono stati pubblicati sondaggi rilevanti, ci affidiamo agli ultimi dati che "leggono" una sostanziale tenuta dell'asse di governo. Secondo il quotidiano di settore Politico.eu infatti alle prossime elezioni europee si formalizzerà il sorpasso della Lega sul Movimento 5 stelle (per ora solo esplorato dai sondaggi). Dalle urne europe il partito di Salvini dovrebbe incassare oltre il 32% dei consensi, mentre Di Maio dovrà contare sull'aiuto di Di Battista per portare il Movimento 5 stelle oltre il 26% dei voti di cui ad oggi è accreditato.

Il Partito Democratico alle prese con le consultazioni per eleggere il nuovo segretario (Zingaretti in vantaggio sul "reggente" uscente Martina) è accreditato del 17%. Forza Italia che invece si presenterà con il nuovo nome "Altra Italia", ma schierando sempre in campo l'anziano leader Silvio Berlusconi, viaggia intorno all'8% dei consensi. Tutti gli altri? Sotto la soglia del 4% e praticamente invisibili.