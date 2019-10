I sondaggi premiano la Lega, Conte in Umbria gioca in difesa: "Non si vota per il Governo"

"Diamoci del tempo". Alla vigilia delle elezioni regionali dell'Umbria è il presidente del consiglio a scendere in campo facendosi immortalare in una foto a Narni per la prima volta insieme ad un evento a sostegno del candidato civico Bianconi. Voto regionale che secondo il premier non avrà conseguenze per il governo, qualunque sia l'esito delle urne.

"Non si voterà per il governo - si appresta a dire Conte - Ci stiamo conoscendo sempre più: io Speranza non l'avevo incontrato prima. Con Zingaretti ci eravamo visti per il terremoto. E così con altri. Per realizzare un progetto politico bisogna lavorare fianco a fianco".

Tornando inoltre sul tema della nuova Manovra di bilancio Conte si è detto orgoglioso della soluzione trovata "in un quadro di finanza pubblica così complesso".

"La manovra introduce tasse, ma sulla plastica, sui tabacchi, per i colossi del web digitale. Poi opera una forte redistribuzione per tutte le famiglie".

Tuttavia gli ultimi sondaggi realizzati dopo la pubblicazione della nuova manovra mostrano come gli italiani non abbiano appoggiato le scelte del governo.

Secondo un sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 23 e il 24 ottobre (metodo CAWI su circa 2300 soggetti) rimane una spiccata contrarietà al calo della quantità di contante consentita, che secondo il governo dovrà arrivare gradualmente a 1000 euro, dai 3 mila attuali.

Il 43,4% degli intervistati non concorda per nulla con la misura, l’11,1% poco. Solo il 34,3% è totalmente o abbastanza d’accordo.

Parere negativo anche sull'introduzione delle (micro) tasse su plastiche, zuccheri, sigarette. A prescindere dal duplice scopo di far cassa ed educare ad uno stile di vita più salutare, il 52,8% degli intervistati non si trova per nulla d’accordo.

Sondaggio Termometro politico 25 ottobre 2019

A livello di singole forze la Lega si avvierebbe a tornare a quota 35% nei consensi, a spese di PD e M5s dati in discesa al 18,9% e al 17,1%. Di contro salgono Fratelli d’Italia e Forza Italia, all’8,2% e al 5,6% portando la coalizione di centrodestra al 49%%.

Cresce la percezione del nuovo partito di Matteo Renzi: Italia Viva si attesta infatti pienamente al 5,6% ed è l'unica forza che appoggia il governo a migliorare. Il resto è un dedalo di partitini tutti sotto al 2%, da La Sinistra, Verdi, Siamo Europei, + Europa, i comunisti di Rizzo e gli azzurri scissionisti di Toti.

Interessante il voto per coalizione che - come rilevato da Termometro Politico - premierebbe largamente il centrodestra con il 49%. Al contrario l’attuale maggioranza di governo, anche allargata ai Verdi, avrebbe il 41,2% meno della somma dei partiti.

Tra i leader spicca Salvini che conquista la fiducia del 34,1% degli interpellati. Lo segue Conte (13%), poi Zingaretti (11,7%), Meloni (8,9%) e Renzi (7,3%). Fa scalpore come a Di Maio la stragrande maggioranza dei pentastellati preferisca il premier.

Sondaggi politici, la supermedia

I dati di Termometro Politico trovano conferma anche nella supermedia realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi.

Seconda la media delle rilevazioni settimanali dei principali istituti demoscopici fotografa un quadro di crescita per il centrodestra e al contempo un calo per PD e Movimento 5 Stelle.

Lega (32,6%), Fratelli d’Italia (8,2%) e Forza Italia (6,9%) sarebbero infatti tutte in crescita: in particolare il Carroccio guadagnerebbe 1,2 punti percentuali rispetto a due settimane fa.

Il governo giallorosso nella foto di Narni

Eccola la 'foto di Narni', che ritrae il presidente del consiglio Giuseppe Conte, con il leader del Pd Nicola Zingaretti, il capo del M5s Luigi Di Maio e Roberto Speranza di Leu. È la prima volta che i protagonisti della coalizione che regge il governo giallorosso si mostrano insieme in pubblico.