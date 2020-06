Sondaggi, non ci sono buone notizie per Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle

L'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il telegiornale di La7 diretto da Enrico Mentana dice chiaramente che per l'ennesima settimana consecutiva in cima ai consensi c'è sempre la Lega di Matteo Salvini: rispetto all’indagine demoscopica di una settimana fa, la Lega è stabile al 26,9% dei favori.

E' staccato di più di sette punti percentuali il Partito Democratico, che è però l’unico dei principali partiti a crescere rispetto a una settimana fa: i dem del segretario Nicola Zingaretti crescono dello 0,3% ma non vanno oltre al 19,3% delle preferenze, rimanendo ancora una volta al di sotto della soglia del 20%.

Scende di tre decimi percentuali il Movimento 5 Stelle; oggi come oggi non andrebbe oltre al 15,9% delle intenzioni di voto. Undici punti di distacco dal Carroccio sono tanti, e le frizioni interne tra i pentastellati non sono un buon viatico per le prossime settimane.

Non è una buona settimana invece sul fronte sondaggi per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni cala di mezzo punto percentuale e passa così dal 14,1% al 13,6%. Sostanzialmente stabile, invece, Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono appena lo 0,1% e vengono fotografati al 6% spaccato.

Gli altri partiti sono tutti sotto al 5%: la Sinistra a 3,8; Azione a 3,1; Italia Viva al 2,9 (altra settimana negativa per il partito di Matteo Renzi, che proprio non riesce a fare quel balzo da molti immaginato nei sondaggi); +Europa 2,5; Verdi a 2,4; Cambiamo a 1,5; altre liste a 2,1. Non si esprimono o sono indecisi ben 39 elettori ogni 100: l’astensione e l’indecisione, secondo il sondaggio di Swg, sono davvero molto alte.