Sondaggi: governo ai minimi, M5s in sofferenza (e l'audio di Conte certifica il crollo)

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Non ci sono buone notizie per la maggioranza di governo M5s-Lega. Le elezioni del 4 marzo 2018 hanno senza dubbio rappresentato uno spartiacque per la politica italiana, ma oggi chi voterebbero gli italiani? Partiamo dalla serie di sondaggi politici elaborati da EMG Acqua per la trasmissione Agorà. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, secondo EMG è stata una settimana poco movimentata, rispetto alle precedenti. Le oscillazioni dei principali partiti sono rimaste, infatti, nei limiti del mezzo punto percentuale o poco più.

Vediamo insieme questo sondaggio nel dettaglio: la Lega è sempre prima, in calo dello 0,5%, attestandosi al 30,1%. Cala più lievemente il Movimento 5 Stelle (26,5%, -0,1%), per il quale Fabrizio Masia rileva un distacco dalla Lega minore rispetto a tutti gli altri sondaggisti. Nel centrosinistra quasi si compensano il calo del Partito Democratico (17,9%, -0,6%) e la crescita di PiùEuropa (2,6%, +0,5%). Nel centrodestra, invece, crescono sia Fratelli d’Italia (4,7%, +0,3%) sia, più lievemente, Forza Italia (8,9%, +0,1%). Cresce infine anche Potere al Popolo, che supera nuovamente la soglia del 2 e si assesta al 2,1% (+0,3%).

Ultimi sondaggi politici: il calo della maggioranza M5s-Lega

Secondo le rilevazioni di EMG Acqua, i partiti che compongono la maggioranza calano al 56,6% (-0,6%), toccando il minimo dal mese di giugno. Continua, invece, un trend di crescita per l’opposizione di centrodestra (14,3%, +0,3%). Al contrario l’opposizione di centrosinistra, che a inizio gennaio aveva toccato il massimo dalle elezioni di marzo 2018, cala per la seconda settimana di fila, attestandosi al 24,6% (-0,2%).

Passando invece al grado di fiducia nei confronti dei leader, quella in Matteo Salvini diminuisce di un punto ma il segretario della Lega resta il primo politico con il 48%. Seguono stabili Conte (47%), Di Maio (43%), Meloni (21%), Zingaretti (19%) e Martina (16%), mentre cresce di un punto la fiducia in Berlusconi (15%), dopo la sua "ridiscesa" in campo.

Sondaggi M5s-Lega: Conte-Merkel e il video di Piazzapulita

Cosa succede nel partito di Luigi Di Maio? "Il Movimento 5 stelle è molto preoccupato perché sta andando giù nei sondaggi". Altro che speculazioni giornalistiche sulle intenzioni di voto. A dirlo è proprio il premier Giuseppe Conte, lasciandosi andare a quella che sembra essere una vera e propria confessione. Siamo al World Economic Forum di Davos. La coppia Conte-Merkel dialoga in un fluente inglese: i toni sono cordiali e sembra esserci una certa sintonia tra i due. La cancelliera tedesca rompe gli indugi con una battuta: "Ci vuole proprio un caffè, a maggior ragione se è un italiano a chiederlo". I due, quindi, si avvicinano al bancone e ordinano la loro bevanda. E qui Conte dice: "I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. Il Movimento 5 stelle è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Poi la registrazione si interrompe. Così, insomma, Conte spiega la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione mandata in onda ieri sera da Piazzapulita su La7 (la trovate qui sotto).

Sondaggi politici oggi: intenzioni di voto Istituto Tecnè

L’istituto Tecnè, invece, ha condotto un sondaggio per il programma tv Quarta Repubblica, in onda su Rete4. Secondo la rilevazione, svolta tra il 16 e il 17 gennaio 2019, la Lega mantiene un vantaggio di quasi 6 punti sul Movimento Cinque Stelle e si registra un exploit di Forza Italia. Quanto alle intenzioni di voto, in particolare, la Lega viene stimata al 31,2 per cento, a fronte del 25,5 per cento del M5s. Il Partito democratico viene invece stimato al 17,6 per cento. Risultato sorprendente, come detto, per Forza Italia, che dopo l’annuncio della candidatura di Silvio Berlusconi alle elezioni europee balza addirittura al 12 per cento. In sintesi, dunque, sono queste le intenzioni di voto degli italiani secondo le rilevazioni dell'istituto Tecnè:

Lega 31,2%

M5S 25,5%

Pd 17,6%

Forza Italia 12%

Fratelli d’Italia 3,9%

Sondaggio Piepoli sul reddito di cittadinanza: i risultati

Le difficoltà del Movimento 5 stelle sembrano trovare conferme in un sondaggio di Piepoli per il quotidiano La Stampa: il reddito di cittadinanza viene infatti bocciato dalla maggioranza degli italiani. Sei su dieci considerano praticamente nulla la crescita dell’occupazione. Più della metà sostengono che il reddito - misura bandiera del M5s - favorirà il lavoro nero. Lo stesso sondaggio di Piepoli evidenzia però come secondo gli intervistati il reddito di cittadinanza farà crescere i grillini alle elezioni europee. Spiega Piepoli: "L’area delle intenzioni di voto confermano i trend assestatisi in precedenza: i due partiti di governo risultano vincenti, anche se in diversa maniera, più in alto la Lega che in ogni caso, rispetto ai precedenti sondaggi, perde qualche punto, ma rimane il primo partito e il Movimento 5 Stelle, che pur diminuendo la propria presenza, mantiene, forse a causa del reddito di cittadinanza, la posizione indiscussa di un partito di massa".