Ultimi sondaggi, la Lega continua ad arretrare: sorride Fratelli d'Italia

Nuovi sondaggi politici. Il M5s cresce di un punto, mentre il Pd rimane pressoché stabile. Scendono ancora i consensi della Lega mentre salgono contestualmente quelli per Fratelli d'Italia. In calo Forza Italia. Questo in sintesi il responso dell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Entrando nel dettaglio, la Lega resta stabilmente il primo partito ma ora è lontana da quel 30 per cento intorno al quale ha a lungo veleggiato: il partito di Matteo Salvini è al 27,3 per cento, in calo di quasi un punto percentuale pieno rispetto alla scorsa settimana. A seguire c'è il Partito Democratico, al 20,2 per cento. Terza piazza confermata per il Movimento 5 stelle, che sale al 16,2 per cento, in crescita rispetto a sette giorni fa. Di tutto rispetto il risultato di Fratelli d'Italia, che secondo il sondaggio Swg guadagna più di un punto e sale al 14,9 per cento. Staccatissima e in calo Forza Italia (5,3 per cento). Sinistra Italiana è al 3,3 per cento.

Tra gli altri partiti "minori", Italia Viva non ingrana, anzi, scende al 3 per cento: è in lieve calo il partito di Matteo Renzi. Azione e +Europa sono intorno al 2 per cento. I Verdi all'1,8 per cento e Cambiamo di Toti all'1 per cento. Il 40 per cento degli interpellati non ha risposto al sondaggio, una percentuale in calo ma sempre altissima.