Sondaggi, sospiro di sollievo per Pd e M5s: ma la vera sorpresa è Fratelli d'Italia

Nuovi sondaggi politici per certi versi sorprendenti. L'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè per la trasmissione di Rai 3 Carta Bianca racconta come si comporterebbero gli italiani nelle urne in merito ad eventuali nuove elezioni. Dalle intenzioni di voto emergono varie novità interessanti. Il Carroccio resta ampiamente il primo partito, staccando di circa 8 punti sia il Partito democratico sia il Movimento 5 stelle: ma non ci sono brutte notizie per la nuova inedita alleanza giallorosso.

Sondaggi politici oggi: Lega in calo, cresce Fratelli d'Italia

Il dato che balza all'occhio è ovviamente il calo della Lega, che scende al 29,7 per cento.Leggera flessione anche per il M5s al 21%, con il Pd poco più su al 21,6%. I due partiti dell'attuale maggioranza però "tengono", superando agevolmente il 20 per cento secondo tale rilevazione. Non scontato per il Pd, dopo la scissione renziana..Italia Viva sale al 3,9%.

A destra molto, molto bene Fratelli d'Italia, che mantiene un trend in crescita molto sostenuto (8,9 per cento), con l'obiettivo ora percorribile di toccare persino il 10 per cento nei prossimi mesi, mentre Forza Italia è stabile (6,9 per cento), ormai però chiaramente terzo partito della tradizionale alleanza di centrodestra.

Sondaggi: cosa succederebbe se si votasse oggi

Oggi come oggi se se si votasse alle prossime consultazioni con un maggioritario puro, un'alleanza composta da M5s, Pd e Italia Viva supererebbe il 46 per cento, sorpassando di circa un punto percentuale un'eventuale coalizione di centrodestra composta da Lega, Fdi e Forza Italia.

Non è tutto: infatti se al centrosinistra più M5s si unissero tutte le varie forze della sinistra, i Verdi e + Europa si arriverebbe al 51,1%. Ma le elezioni sembrano più lontane che mai a questo punto, con il governo giallorosso che pare intenzionato a fare di tutto per arrivare fino a fine legislatura, ovvero al 2023, o quantomeno al 2022 quando verrà eletto il nuovo presidente della Repubblica.

Ultimi sondaggi politici oggi