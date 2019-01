Sondaggi, i 5 stelle non passano la prova del governo: gli ultimi dati sono eloquenti

Secondo gli ultimi sondaggi di SWG prosegue il calo della maggioranza, ma solo per responsabilità del Movimento 5 Stelle, giù dell'1,1%. Non ne approfittano però né PD né Forza Italia, né la Lega, ma solo i partiti più piccoli.

Gli ultimi sondaggi politici SWG pubblicati da La7 confermano una tendenza ormai chiara da settimane: il consenso della maggioranza è in calo, ma la responsabilità è in larga parte del Movimento 5 stelle che non riesce a confermare la fiducia espressa dagli elettori alle ultime elezioni politiche.

Come si vede dalle tabelle pubblicate lunedì sera al Tg La7 da Enrico Mentana il Movimento 5 stelle perde l'1% in una settimana scendendo sotto la soglia del 26% e attestandosi secondo le indicazioni dell'istituto demoscopico al 25.2%.

Sostanzialmente stabile la Lega che si conferma primo partito al 32,2%, ora con 7 punti in più del M5s.

Il calo di consenso della maggioranza di Governo vieni redistribuito però in un modo abbastanza insolito: ovvero secondo i sondaggisti di swg i voti persi dal M5s finiscono nella galassia delle sigle di sinistra: cresce infatti +Europa che in queste settimane vede il deputato Alessandro Fusacchia impegnato in nel tour elettorale come candidato segretario. Crescono anche di qualche decimale i gli ex gemelli diversi di Leu: dopo il divorzio dalla sigla elettorale segno più per i dissidenti "dem" riunti in Mdp Articolo1 e per Sinistra Italiana. Escluso invece dal gioco del riparto del consenso il Partito Democratico: i "dem" in attesa di conscere il nuovo segretario che uscirà dalle primarie di marzo sono incagliati al 17% che rappresenterebbe il minimo storico del Pd.

Stabile anche Forza Italia praticamente sugli stessi valori della settimana precedente. Crescita più marcata nel seno del Centrodestra per Fratelli d'Italia che rivede il sole sopra la quota di sbarramento del 4%.

Sondaggi, gli italiani bocciano i 5 stelle di governo?

In un dossier speciale che l'istituto demoscopico Swg ha dedicato alla performance del Movimento 5 stelle come partito di governo i sondaggisti hanno chiesto alla base pentastellata se condividessero le azioni portate avanti da Luigi di Maio e colleghi 5 stelle.

All'interno della stessa base elettorale la condivisione delle scelte operate dal Movimento 5 stelle si ferma alla soglia della sufficienza. Appena il 58% degli stessi elettori M5s accredita a Di Maio e colleghi della capacità di governare. E solo poco più della metà di chi alle ultime elezioni ha votato 5stelle si dice soddisfatto delle scelte di governo.

Molto freddo invece il giudizio sul sindaco di Roma Virginia Raggi che convince solo metà dei suoi elettori. Non va meglio il sindaco di Torino Chiara Appendino: meno della metà dei suoi elettori si dice soddisfatto dei risultati.

Allargando lo spettro ad altri sondaggi pubblicati di recente si noti come i risultati siano praticamente confermati almeno nelle tendenze:

Il sondaggio di Bidimedia in vista delle elezioni europee conferma la Lega al 30%, più contenuta la perdita del M5s che si ferma al 28%. Pd al 18% rimane dieci punti sopra Forza Italia fagocitata da Salvini e sempre accreditata dell'8% dei consensi. L'alveo del Centrodestra - con il 4% attribuito al partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - si fermerebbe al 42%, sette punti sopra il risultato elettorale del 4 Marzo 2018.

