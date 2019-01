Sondaggi, l'effetto del reddito di cittadinanza sul consenso dei 5 Stelle

Il reddito di cittadinanza era e resta un provvedimento che divide molto l’elettorato: come hanno dimostrato vari sondaggi il sussidio per chi vive in condizioni di povertà convince solo 4 italiani su 10. È però altrettanto vero, stando all’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7, che l’approvazione del "decretone" che contiene quota 100 e reddito, abbia fatto recuperare terreno al M5s dal punto di vista dei consensi. I pentastellati guadagnano infatti mezzo punto e si portano dal 25,2% al 25,7%.

Ultimi sondaggi: cresce il M5s, male la Lega

Certo non si tratta di un’inversione di rotta clamorosa, ma di certo significativa se pensiamo che invece la Lega scende dal 32,2 al 31,5 (-0,7). Evidentemente il partito di Salvini paga dazio all’approvazione del reddito – ritenuto da gran parte dell’elettorato leghista una misura assistenziale che favorirà il sud – mentre i 5 Stelle possono rivendicare il fatto di aver mantenuto una promessa fatta in campagna elettorale.

Effetto reddito sui sondaggi, ma il futuro nasconde molte insidie

Ovviamente il futuro nasconde molte insidie: quando il reddito di cittadinanza sarò finalmente erogato, i malumori di chi si vedrà negare l’assegno potrebbero finire per rivelarsi un boomerang dal punto di vista del consenso. Insomma, se per ora i 5 Stelle passano all’incasso, bisognerà aspettare almeno qualche mese per valutare gli effetti a lungo termine del reddito di cittadinanza. Anche perché, com’è previsto espressamente nel decreto, "in caso di esaurimento delle risorse" l’ammontare del beneficio sarà rimodulato. Ciò vuol dire che con il passare dei mesi l’importo dell’assegno potrebbe ridursi sempre di più, creando nuovi scontenti.

Sondaggi politico-elettorali, crescono Pd e Forza Italia

Tornando al sondaggio Swg per La7, emerge anche un altro dato: il Pd torna a crescere e fa segnare un notevole +0,6% rispetto a una settimana fa. Anche Forza Italia (+0,4) e Fratelli d’Italia (+0,2) fanno segnare un balzo in avanti, mentre scendono +Europa e i partiti della sinistra massimalista. Il consenso dei partiti di governo è in leggero calo, ma resta comunque alto (57,2%). L’opposizione ha ancora molta strada da fare se vuole proporsi come alternativa alla maggioranza gialloverde.

(Screenshot dal Tg di La7)