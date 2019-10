Sondaggi, il duello in tv fa godere Renzi e Salvini

Lega in crescita, Pd in calo e M5s in lieve risalita. È il quadro che ha offerto ieri a Piazza Pulita, su La7, il sondaggio Index Research. Rispetto alla settimana scorsa non si registrano però differenze di rilievo: il Carroccio sale dello 0,4% e si porta al 32,7; il M5S passa dal 18,8 al 19%, mentre il Pd scende dal 20,1% al 19,8%.

Il confronto televisivo tra Matteo Renzi e Salvini sembra aver dato nuovo slancio a Italia Viva che fa un balzo in avanti dello in avanti dello 0,5% e si attesta al 5,2%. Renzi può dunque tirare un sospiro di sollievo. Bene anche Fratelli d'Italia che continua a salire (dal 7,4% al 7,5%), stabile al 6% invece Forza Italia.

(Screenshot da Piazza Pulita)

Sondaggi, testa a testa tra giallo-rossi e centrodestra

Interessante il dato sulle coalizioni: rispetto a due settimane fa il centrodestra guadagna lo 0,4% e si attesta al 46,2, mentre la coalizione giallorossa (Pd, M5s, Italia Viva e Sinistra) perde lo 0,2 e scende al 46%. C’è comunque una sostanziale parità, a patto di voler considerare il blocco giallo-rosso una coalizione a tutti gli effetti e non un matrimonio a tempo che finirà con l’esperienza di governo.

Elettori M5s contrari all’alleanza col Pd

Ma è davvero possibile un’intesa stabile tra M5s e Pd? Secondo il sondaggio di Index Research gli elettori dem sono più possibilisti di quelli dei 5 Stelle: il 50,8% vorrebbe un matrimonio stabile con i grillini, mentre solo il 38,4% degli elettori del Movimento si schiera a favore dell’alleanza col Pd.

Sondaggio, in parità il duello tra Renzi e Salvini

Quanto al duello televisivo tra Renzi e Salvini, secondo il campione selezionato da Index Research lo scontro si è risolto con un sostanziale pareggio: per il 38% del campione ha prevalso il segretario della Lega, mentre il 37,6% ritiene che ad uscire vincente dagli studi di Porta a Porta sia stato Matteo Renzi. Quasi un intervistato su 4 però ha preferito non rispondere.