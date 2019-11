Sondaggi, exploit di Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni prenota il Campidoglio

Giorgia Meloni al Campidoglio? Alle amministrative di Roma mancano ancora quasi due anni, ma se si votasse oggi - in una ipotetica corsa a tre con Carlo Calenda e Alessandro Di Battista - la leader di Fratelli d’Italia sarebbe la favorita per succedere a Virginia Raggi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Tecné per l'Agenzia DIRE, presentato oggi nella Sala Caduti di Nassirya del Senato.

Meloni vs Calenda vs Di Battista: cosa dicono i sondaggi

La leader di Fratelli d’Italia incontra il giudizio positivo del 27% degli intervistati, mentre il 54% ha espresso un giudizio negativo e il 19% non si è espresso. Il centrosinistra nel sondaggio è rappresentato da Carlo Calenda: il 20% dei cittadini interrogati ne giudica positivamente la candidatura, il 56% dà un voto inferiore al 6 (il 24% si astiene).

Per il M5S l'alternativa vagliata è quella di Alessandro Di Battista: il nome del 'pasionario' del M5S viene però promosso solo dal 12% degli intervistati, mentre il 65% lo boccia (il 23% non risponde).

Meloni piglia tutto ai ballottaggi

In una corsa a tre al primo turno, Giorgia Meloni sarebbe avanti con il 27%, inseguita da Calenda al 19%. Per il M5S al variare del candidato le cose cambierebbero di molto poco: Raggi raccoglierebbe il 10%, Di Battista l'11. Nelle sfide a due, Meloni risulta vincitrice in ogni duello: Raggi e Di Battista raccoglierebbero rispettivamente il 12 e il 13% con Meloni staccata al 28% (astensione tra gli intervistati rispettivamente al 60 e al 59%), solo Calenda in un eventuale ballottaggio potrebbe impensierire la leader di Fdi, con il 20% a fronte dello stabile 28% di Meloni (l'astensione in questo caso scende al 53%).

Le intenzioni di voto a Roma: Pd primo partito, exploit di Fdi

E d’altra parte, benché la destra vada forte anche nella Capitale, sulle sponde del Tevere la sinistra è ancora piuttosto forte. Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai partiti, il Pd si confermerebbe primo partito con il 24% dei voti. Exploit di Fratelli d'Italia, al 20%, con Lega e M5S appaiati sul gradino più basso del podio al 18%. Molto più indietro +Europa e Forza Italia, entrambi al 6%, Italia Viva con il 3% e La Sinistra con il 2% (altri partiti 3%). Molto alto però il dato dell’astensione (41%).

I romani bocciano Virginia Raggi (e il M5s)

Stando ai sondaggi per il Movimento 5 Stelle si preannuncia l’ennesima, sonora, debacle elettorale. L'82% dei cittadini romani boccia infatti l'operato della Giunta capitolina, solo il 9% gli assegna un '6' e appena il 4% si spinge oltre, con un voto da 7 a 10.

Stessa tendenza riguarda il giudizio personale sulla sindaca Virginia Raggi: l'82% le assegna un voto da 5 in giù, mentre le sufficienze sono ferme al 15%. I romani dunque non sono contenti (eufemismo) dell’operato della sindaca a 5 Stelle. Il 58% dei romani giudica bassa la qualità della vita nel proprio Municipio, solo il 39% la reputa sufficiente, appena il 3% la vede come elevata. Rispetto allo scorso anno, oltre la metà degli stessi intervistati (il 52%) giudica la situazione peggiorata, mentre per il 46% è invariata e solo il 2% ha notato un miglioramento.

Per i prossimi 12 mesi il 56% non si aspetta alcun cambiamento né in meglio né in peggio, mentre uno su quattro (il 26%) prevede un peggioramento e appena il 3% un miglioramento. Per quanto riguarda la situazione economica cittadina, per il 54% negli ultimi 12 mesi è invariata, per il 44% peggiorata e per il 2% migliorata; per il prossimo anno il 53% non si aspetta cambiamenti, il 26% si attende un peggioramento e il 3% un miglioramento.