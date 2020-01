Sondaggi, campanello d'allarme per Salvini. Giù anche il Pd, continua l'ascesa di Fdi

La Lega resta il primo partito ma perde due punti in un mese e mezzo. Lieve calo anche per il Pd, mentre il M5s risale timidamente la china. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ixè per Cartabianca (Rai3). Secondo la rilevazione, il Carroccio perde lo 0,4% rispetto al 17 dicembre del 2019 e si attesta al 29,5%. Lo scorso 26 novembre tuttavia Ixè attribuiva alla Lega il 31,5% dei consensi. Giù anche i dem (-0,2) che non vanno oltre il 20%, distanziando di quasi 4 punti i 5 Stelle, che fanno segnare un timido +0,2, ma restano sostanzialmente stabili rispetto ad un mese fa.

(Infografica Istituto Ixè)

Sondaggio Ixè, Meloni cresce ancora. Bene anche Forza Italia

Bene Fratelli d’Italia e Forza Italia che guadagnano rispettivamente lo 0,2 e 0,3%. Il partito di Giorgia Meloni è ormai stabilmente in doppia cifra. Il sondaggio di Ixè sembra suggerire che ad approfittare del momentaneo calo della Lega sono gli altri partiti di centrodestra, mentre a sinistra si batte la fiacca: Italia Viva è stabile al 3,6%, La Sinistra perde lo 0,3 e scende al 3%. Giù anche +Europa che lascia sul terreno lo 0,2 e si attesta al 2,3%. Non ci sono buone notizie neppure per Carlo Calenda che con il suo Azione riesce a raggranellare appena l’1,3% dei consensi virtuali.

Sondaggio Ixè, il gradimento dei leader

Un trend confermato anche dalla fiducia nei leader: Giuseppe Conte (40) resta primo, ma perde un punto ed è ora incalzato da Giorgia Meloni (33), che scavalva Matteo Salvini, stabile a 32. Seguono Nicola Zingaretti (in calo al 26) e Luigi Di Maio (23), che invece è in ascesa. Cresce anche la fiducia nella leadership di Matteo Renzi (13) che però in questo caso non si è tramutata in una crescita del consenso di Italia Viva.