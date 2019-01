Sondaggi, la linea dura di Salvini sui migranti allarga la forbice con il Movimento 5 stelle

Che vento spira nel paese sul fronte dei sondaggi politici? Si allarga la forbice tra Lega e Movimento 5 stelle. Secondo il sondaggio SWG per il Tg La7 del 28 gennaio la Lega guadagna un punto pieno rispetto alla settimana precedente e vola al 32,6 per cento. Strada inversa rispetto a quella percorsa dal M5s, che perde quasi un punto rispettto a sette giorni fa e scende al 24,9 per cento. Più di sette punti di vantaggio di Salvini su Di Maio. Tanti, se si pensa a quale fosse la situazione solo pochi mesi fa. Il sondaggio premia quindi il "muro" di Salvini che ha negato lo sbarco dei migranti dalla "Sea Watch". Il vicepremier leghista nei prossimi mesi, in vista del cruciale voto europeo, sa che per aumentare i consensi della Lega è "conveniente" puntare su temi in realtà molto complessi e sfaccettati, ma di facile presa come immigrazione e sicurezza (ognuno può elaborare un personale giudizio sul fatto che ciò avvenga con decine di persone in mare, da settimane in condizioni drammatiche: non pare interessare né a Salvini né al suo elettorato di riferimento). Nonostante a conti fatti non ci siano posizioni davvero differenti sul tema migranti - emblematico il caso Sea Watch - tra Lega e Movimento 5 stelle, è Salvini, e solo lui, a crescere (e non poco) nei sondaggi: questione di percezione.

Sondaggi politici: Lega al 32,6 - M5s al 24,9 per cento

Per quel che riguarda gli altri partiti, nessuno squillo: leggero calo per il Partito democratico, ora al 17,2 per cento, e in grosso affanno Forza Italia, che è appena all'8,1 per cento. Fratelli d'Italia rimane stabile al 4,5 per cento. Stabili anche +Europa al 2,9 per cento, così come Mdp (2,6 per cento), Potere al Popolo (2,4).

Sondaggi elezioni europee: a sorpresa bene Calenda

In vista delle elezioni europee, sorprendente il risultato che, sempre secondo lo stesso sondaggio, potrebbe raggiungere la lista "di Carlo Calenda". La lista unitaria "Simo europei", comprendente Pd, + Europa, Verdi e altre liste civiche, nonostante di fatto non esista ancora, può puntare al 24 per cento dei consensi. Ma Calenda commenta: "Un inizio. Mentana incoraggiante: 'non molto distante dalla somma dei partiti'. Premesso che non si capisce la somma di quali, secondo il sondaggio passerebbe il quorum solo il PD al 17% in caso di presentazione separata".

Sondaggio reddito di cittadinanza: il 54,7 per cento lo boccia

C'è però un altro sondaggio che non fa dormire sonni troppo tranquilli al governo. Secondo il sondaggio Quorum/YouTrend per Skytg24, il 54,7 per cento degli italiani boccia il reddito di cittadinanza nonostante la misura trovi ampio consenso tra i partiti di maggioranza: è d'accordo l’89,9 per cento tra gli elettori della Lega e il 90,4 per cento tra quelli del Movimento 5 Stelle. Ma sulla misura simbolo del programma del Movimento 5 stelle più di un italiano su due esprime forti dubbi.

La medesima rilevazione rivela che Quota 100 invece trova l'apprezzamento del 60,8 per cento dei cittadini. Sono favorevoli il 97,2 per cento degli elettori leghisti, il 90,4 per cento dei Cinque Stelle e uno su quattro del centrosinistra.

Ma il dato preoccupante per l'esecutivo secondo il sondaggio Quorum/Youtrend è un altro: il 59% degli italiani non è soddisfatto dell’operato del Governo.

Sondaggi politici: percentuali di tutti partiti

Emerge qui una situazione diversa invece a proposito delle percentuali dei singoli partiti: La Lega sarebbe al 30,9, il Movimento 5 stelle a 26,6 e il Pd al 19,1 per cento. Secondo Quorum/Youtrend inoltre Forza Italia dopo il ritorno in campo di Silvio Berlusconi sfiora il 10 per cento.