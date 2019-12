Sondaggi concordi: le sardine mettono in difficoltà Salvini (non solo in Emilia Romagna)

Gli ultimi sondaggi sono unanimi: in Emilia Romagna Stefano Bonaccini sta aumentando i propri consensi e nella sfida alla candidata governatrice del centrodestra Lucia Borgonzoni la forbice si sta allargando.

L'ultima stima arriva da un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà: se si votasse oggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna il candidato del centrosinistra otterrebbe il 46,5% dei consensi contro il 44% della senatrice leghista e il 5% accordato al Movimento 5 stelle che proprio ieri ha votato alle regionarie per la scelta del candidato. "Saremo le sentinelle utili dei cittadini dell'Emilia-Romagna", ha commentato il neo candidato governatore pentastellato Simone Benini consapevole che la partita per l'attuale consigliere comunale di Forlì è molto più che in salita.

Risultati in linea con una rilevazione realizzata da Tecné che vede Stefano Bonaccini al 45% grazie ad un voto di lista del PD al 30%. Stesso risultato per la lista della Lega che spingerebbe Lucia Borgonzoni al 44% grazie anche ai voti di FdI (7%) e Forza Italia (5%). Fuori dai giochi la lista del M5S che raccoglierebbe solo il 7% in netta contrazione rispetto al risultato raccolto con alle elezioni europee di maggio 2019 in cui ottenne il 12%.

Sondaggio sulle sardine, quanto vale il movimento

Le altre rilevazioni in chiave nazionale mostrano un certo affanno per la Lega complice anche la forza di "piazza" del movimento delle sardine che terranno a Roma una iconica manifestazione.

Secondo un recente sondaggio di Emg Acqua per la Rai il movimento nato a Bologna trova ampio seguito tra gli elettori del Pd mentre fa breccia anche tra i pentastellati: quasi uno su due prenderebbe parte alla manifestazione di piazza San Giovanni.

Tuttavia la maggior parte degli intervistati ritiene che il movimento "ittico" dovrebbe restare una comunità di piazza solo un elettore dem su quattro ritiene opportuna una candidatura del volto delle sardine, Matteo Santori, che tuttavia trova i maggiori apprezzamenti tra i pentastellati.

Ad ogni modo secondo una rilevazione di IndexResearch per Piazza Pulita realizzata l'11 dicembre il partito di Salvini manterrebbe di gran lunga la palma di primo partito seppure in calo di mezzo punto percentuale in una settimana. Tra i partiti di maggioranza la miglior performance la incassa Italia Viva che in settimana ha ottenuto la riduzione e la posticipazione delle micro tasse inserite nella manovra.

Lega: 32,2% da 32,7

PD: 19,2% da 19,1

M5S: 16,2% da 16,2

FdI: 9,8% da 9,8

FI: 6,7% da 6,6

IV: 4,6% da 4,9

+Europa: 1,5% da 1,6

Verdi: 1,9% da 1,8

Sinistra: 2,8% da 2,6

Cambiamo: 1,1% da 1,0

Azione: 1,8% da 1,6

Altri: 2,3% da 2,1

Emg Acqua in un sondaggio per la Rai ha messo in evidenza come le forze di governo abbiano una forza elettorale del 42% dei consensi (Partito Democratico 19,3; Movimento 5 stelle 15,7; Italia Viva (Renzi) 5,2; La Sinistra 1,9) contro una opposizione forte del 48% (Lega 32,0; Fratelli d'Italia 10,4; Forza Italia 6,7).

Risultati in linea con la rilevazione di Tecné realizzata per Rti l'11 dicembre scorso che vedono una lega leggermente più alta al 33,4% e Fratelli d'Italia in doppia cifra a scapito di un Movimento 5 stelle sotto al 16.