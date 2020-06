Sondaggi, battuta d'arresto per Pd e Movimento 5 stelle: torna a crescere la Lega

A inizio settimana arrivano come sempre nuovi sondaggi politici. L'ultima rilevazione di Swg realizzata per il TgLa7 di Enrico Mentana non porta buone notizie al governo giallorosso. La forbice tra la Lega e il Pd è tornata ad allargarsi: il Carroccio è risalito al 27,3% (+0,3), mentre il Pd scende al 19,1 (-0,4). Sono 8 quindi secondo il sondaggio Swg i punti che separano i primi due partiti. Un distacco netto, mentre è sempre più risicato il vantaggio del Movimento 5 stelle su Fratelli d'Italia: il M5s è al 15,8% (-0,2), mentre il partito di Giorgia Meloni è al 14,4% (+0,4).

Non bene Forza Italia, in calo rispetto a sette giorni fa (5,6%, -0,4): indicazione chiara che ormai il partito di Silvio Berlusconi è terza forza minoritaria all'interno della coalizione di centrodestra. Tra le altre formazioni minori, la Sinistra rilevata al 4%, davanti sia a Carlo Calenda che a Matteo Renzi. Quest’ultimo con Italia Viva (2,7%) è stato sorpassato nuovamente da Azione (3,0%), ma entrambi rimangono comunque marginali e lontani dal 5 per cento.

Dal sondaggio Swg mazzata probabilmente finale al movimento dei gilet arancioni, che guidati da Antonio Pappalardo hanno manifestato in varie città italiane contro le misure di sicurezza decise dal governo durante l'emergenza coronavirus e "contro il distanziamento sociale" (qualsiasi cosa significhi). Il 79 per cento degli italiani non condivide tale protesta.E la sensazione è che davvero a brevissimo di questi gilet arancioni non si sentirà più parlare.