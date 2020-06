Con la fine del lockdown torna a calare la fiducia nel governo

Cala la fiducia nel governo giallorosso mentre si rafforza l'opposizione con Fratelli d'Italia ormai giunta a contendere il ruolo di terzo parito del paese nelle intenzioni di voto degli italiani. Lo si evince dal tradizionale monitoraggio che l'agenzia Dire affida all'istituto demoscopico Tecné che sulla base di interviste effettuate fra il 28-29 maggio vede scendere la fiducia nel governo al 28,9%.

Pesano i timori per la crisi economica e il difficile periodo in cui l'Italia sta entrando a causa delle restrizioni adottate per contenere l'epidemia di coronavirus. Quanto ai partiti la Lega si conferma primo partito con il 26% dei consensi, in deciso calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando Matteo Salvini allora ministro dell'Interno vedeva vicino l'obiettivo del 40%. Restando nel campo delle opposizioni è evidente la crescita di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni appaia il Movimento 5 stelle al terzo posto nella classifica del gradimento con il 15% dei consensi. Forza Italia in leggera crescita si posiziona all'8%.

L'unico altro partito che potrebbe superare l'attuale soglia di sbarramento è rappresentato dal Partito Democratico, in calo al 20,3%. Il Pd è l'unico partito che perde davvero nei consensi manifestati dagli italiani.

Non paga in termini di fiducia la posizione ondivaga di Matteo Renzi con la sua Italia Viva che si attesta al 3%. Scostamenti di poco conto ma al ribasso per la Sinistra, ora a 2,7% (-0,1% nell’ultima settimana). Guadagnano, seppure poco, tutti gli altri partiti: +0,1% per Azione e Verdi, rispettivamente a 2,5% e 1,7%; +0,2% per +Europa, ora a 1,8%.