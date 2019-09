Sondaggi, il paradosso di Conte: nuvoloni sul governo Pd-M5s, ma lui sorride lo stesso

Sondaggi politici, un'abitudine quotidiana di cui la politica italiana sembra non poter fare a meno. Anche oggi. Emergono molti dati interessanti sul nuovo quadro politico italiano da un sondaggio EMG Acqua presentato stamane ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre: se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Partito democratico. Giuseppe Conte sbaraglia però tutti gli altri leader politici.

Ultimo sondaggio: Lega al 33 per cento, Pd al 23 per cento

Il 33,3 per cento degli intervistati ha infatti risposto che se si votasse oggi voterebbe per il partito guidato da Salvini, il 23 per cento ha risposto che voterebbe per il Pd. Il M5S otterrebbe il 19,7 per cento delle preferenze, Forza Italia il 7,8 per cento, Fratelli d'Italia il 7 per cento. Più Europa arriverebbe al 2,6 per cento, La Sinistra all'1,8 per cento. Molto alta in qusto sondaggio la percentuale di chi si dice indeciso oppure non voterebbe in caso di elezioni politiche: sono addirittura il 42 per cento.

Sondaggi politici: fiducia nei leader, Conte precede Salvini

Il quadro della fiducia nei leader ad oggi, secondo il sondaggio di Fabrizio Masia su Agorà, riserve alcune sorprese: il primato di Conte non è in discussione, gode del 43 per cento della fiducia del totale degli elettori interpellati. Insegue Salvini (41 per cento). Sorpresa al terzo posto, dove c'è Giorgia Meloni (29 per cento), che precede i leader dei due partiti che formano l'alleanza di governo: Di Maio al 27 per cento, Zingaretti al 24 per cento. A livello di "fiducia" risultano essere più indietro Berlusconi, Renzi e Grillo.

Governo Conte Bis, giudizio negativo per il 48 per cento degli italiani

Quanta fiducia hanno a metà settembre gli italiani nel neonato governo Conte bis? Secondo il medesimo sondaggio, non ci sono buone notizie per l'alleanza Pd-M5s, che secondo qualcuno potrebbe essere riproposta anche a livello regionale. Solo il 6 per cento ha molta fiducia nell'esecutivo, ne ha "abbastanza" il 24 per cento. Giudizio positivo quindi per il 30 per cento complessivo. Invece il 22 per cento degli intervistati dice di avere poca fiducia nel governo Pd-M5s. Nessuna fiducia per il 26 per cento. In tutto quindi il 48 per cento ha un parere negativo sulla nuova avventura di Conte a Palazzo Chigi con la maggioranza giallorossa.