Movimento 5 stelle, il sondaggio decennale è una botta: che cosa pensano i suoi elettori

Nuovi sondaggi politici che non mostrano scostamenti sostanziali a livello di percentuali attribuite ai singoli partiti, ma che dicono qualcosa d'importante per quel che riguarda la "percezione" dei leader politici. E sul fronte M5s ci sono brutte notizie dal sondaggio nel decennale.

Secondo il nuovo sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad 'Agorà', il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, il 51% degli intervistati ha 'poca' fiducia nel governo o 'per nulla'. Per il 26% degli intervistati la fiducia è 'molta' o 'abbastanza'.

Sondaggi politici oggi, fiducia nei leader: Conte insegue Salvini

Secondo lo stesso sondaggio, è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, stabile con il 40%. Segue Giuseppe Conte al 36%, Giorgia Meloni al 29% e Luigi Di Maio al 25%. Nicola Zingaretti al quinto posto, 23%. Berlusconi al 17%. Matteo Renzi col 15%, come Calenda, infine Toti al 12%.

Secondo il sondaggio Emg Acqua se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 32,7%, seguono il Pd al 19,2 e il M5S al 18,7%. Fratelli D'Italia al 7,8%, seguita da Forza Italia con il 7,0%. Italia Viva è al 4,5%, Più Europa al 2,0%, La Sinistra 1,7%.

Zingaretti: "Pd secondo nei sondaggi nonostante scissione Renzi"

"Nell'ultimo week end lo sforzo organizzativo dei militanti e volontari del Pd e le risposte delle persone in molte piazze e strade d'Italia è stato davvero eccezionale, positivo, quasi imprevisto. Grazie a tutte e a tutti". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti.

"Da alcuni giorni i sondaggi confermano una tendenza: malgrado una scissione il Pd tiene, si conferma seconda forza politica italiana ma soprattutto le forze politiche che sostengono il Governo, e più in generale quelle riconducibili a un possibile nuovo centro sinistra, rappresentano la maggioranza o comunque, unite sono tornate ad essere competitive alle elezioni. E' un fatto straordinariamente positivo, e nuovo", sottolinea il segretario del Pd.

M5s, brutte notizie dal sondaggio nel decennale

Il Movimento 5 stelle compie 10 anni, come lo vedono gli italiani rispetto alle origini? Il M5s è peggiorato secondo il 54 per cento degli italiani, ma nello specifico anche secondo il 47 per cento di coloro che si professano elettori dei pentastellati. Solo il 15 per cento degli italiani (e secondo il 41 per cento degli elettori M5s) il movimento nel corso di questi dieci lunghi anni ha saputo migliorarsi. Dati, quelli del sondaggio Emg Acqua, che faranno molto discutere Di Maio e compagni.

Soltanto il 9 per cento dei suoi elettori pensa che il M5s sia ancora quelle delle origini.