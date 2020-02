Il M5s mette l'elmetto e torna in piazza (anche contro un nuovo strano sondaggio)

Vitalizi e taglio dei parlamentari: due tagli che erano nel programma pentastellato e su cui il Movimento 5 stelle dopo averli ottenuti vuole il sigillo della piazza.

Il reggente pentastellato ha dato apputamento agli attivisti M5s sabato 15 febbraio, alle ore 14, a Roma in Piazza San Silvestro.

"Non ci arrendiamo", "Mollate il privilegio", "Il lupo perde il pelo ma non il vitalizio", "Fermiamo la casta". Queste le parole chiave con cui il Movimento 5 Stelle prova a tornare alle origini e a indossare l"elmetto' social.

La manifestazione è stata convocata contro il ripristino dei vitalizi in vista della discussione davanti all'organo di autodichia del Senato dei ricorsi presentati dagli ex parlamentari.

Sono oltre 700 infatti gli ex parlamentari che hanno presentato un ricorso rivendicando i diritti acquisiti: sarà la Commissione Contenziosa di palazzo Madama a valutare le richieste degli ex colleghi decidendo se annullare la delibera con la quale sono state trasformate le super pensioni dei parlamentari in trattamenti contributivi, equiparandoli alle pensioni previste per tutti i cittadini.

Ma se i vitalizi servono ad infiammare il revanscismo pentastellato, alle porte c'è anche il referendum per il taglio dei parlamentari. Tra poco più di un mese si voterà infatti per confermare la legge di modifica costituzionale che ha tagliato 345 poltrone in Parlamento.

Ancor più il ritorno alle origini serve al Movimento per rinsaldare una base sfasciata dai contrasti interni e dalle recenti débâcle elettorali.

Sondaggi, c'è un nuovo partito che potrebbe mettere in difficoltà i 5 stelle

Gli ultimi sondaggi vedono infatti il M5s sprofondare sotto quota 14% secondo le ultime rilevazioni di Swg per La7.

LEGA 33,3

PARTITO DEMOCRATICO 19,7

MOVIMENTO 5 STELLE 13,9

FRATELLI D'ITALIA 10,2

FORZA ITALIA 6,3

ITALIA VIVA di M. Renzi 4,1

SINISTRA IT./MDP ART.1 3,1

AZIONE di C. Calenda 2,6

VERDI 2,0

+EUROPA 1,9

CAMBIAMO! di G. Toti 1,1

ALTRA LISTA 1,8

NON SI ESPRIME 36%

Ma c'è un'altro sondaggio che sta facendo discutere ed è quello promosso dall'Istituto demoscopico Piepoli in cui si voleva esplorare la possibilità di un nuovo movimento "ortodosso" all'ideologia pentastellata e retto dal pasionario Alessandro Di Battista e il senatore Gianluigi Paragone espulso dai 5 stelle dopo i contrasti con l'ex capo politico Di Maio.

Ora un ipotetico movimento guidato da Di Battista e Paragone avrebbe un bacino potenziale di elettori pari al 5,2 per cento con flussi in uscita in prevalenza da Movimento 5 stelle e Pd (- 1,5 % ciascuno).

Lei sarebbe propenso a votare un eventuale movimento politico fondato da Paragone e Di Battista?

% Certamente SI' 4% Probabilmente SI' 13% Probabilmente No 19% Certamente No 51% Senza opinione 13%