Sondaggi, brutte notizie per il governo (e sorpresona Meloni)

A un mese esatto dal suo insediamento - era il 5 settembre 2019 quando Giuseppe Conte giurava per la seconda volta come Presidente del Consiglio - è in calo la fiducia al governo giallorosso: i giudizi positivi degli italiani verso l'alleanza Movimento 5 stelle-Pd sono scesi infatti al 40%, quattro punti in meno nell'ultimo mese. Regge, tuttavia, il gradimento del premier Giuseppe Conte, stimato al 53%, mentre nel centrodestra Giorgia Meloni, con il 43 per cento dei consensi, supera Matteo Salvini che passa dal 46 al 42%. E' quanto emerge da un sondaggio 'Demos & Pi' realizzato nel mese di ottobre e pubblicato oggi sul quotidiano La Repubblica con il commento di Ilvo Diamanti.

Sondaggio di oggi: come stanno i partiti (secondo Demos per La Repubblica)

Secondo le stime di voto di questo sondaggio, la Lega resta primo partito con il 30,2%, seguito dal Movimento 5 stelle al 20,6% e dal Pd al 19,1%. Boom di Fratelli d'Italia che supera l'8,5%, mentre Forza Italia resta al 6,1% e Italia Viva di Renzi è quotata al 3,9%.

E se Demos per Repubblica sottolinea un calo della fiducia degli italiani nei confronti dell'esecutivo, secondo un sondaggio Index Research per PiazzaPulita (La7) il pessimismo sul fronte economico è molto diffuso nell'elettorato. Il 52,3 per cento degli intervistati crede che il governo M5s-Pd aumenterà le tasse, solo il 39,6 per cento è fiducioso sul fatto che il carico fiscale possa realmente diminuire.

Secondo il 46,9 per cento degli italiani interpellati, inoltre, il governo influirà negativamente sull'economia italiana: solo il 44,6% ha aspettative positive.