Sondaggi, l'effetto Renzi: quanto perde il Pd dopo la scissione

Dal 23% di una settimana fa al 20,2% di oggi: secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà - il programma condotto da Serena Bortone su Raitre - sarebbe questa la perdita in termini di consenso nel Pd, dopo la scissione di Matteo Renzi. Secondo questo sondaggio, per il 26% degli elettori del Pd Renzi ha fatto bene a separarsi dai dem (“certamente sì” il 9%, “probabilmente sì” il 17%). Nel totale degli elettori sono il 31% ad esprimersi favorevolmente (“certamente sì” il 10%, “probabilmente sì” il 21%). Nettamente contrario all’interno dell’elettorato Pd è il 10%, mentre sul totale degli elettori il 40% dice che Renzi non ha fatto bene a separarsi dal Pd.

Il sondaggio di oggi: come stanno Lega, Pd e Movimento 5 stelle

L'ex premier, intanto, ha fatto sapere che "abbiamo tutto l'interesse a mandare avanti il governo, lo abbiamo fatto nascere, ci sarà qualche voto in più, non qualche voto in meno". Ma torniamo al sondaggio. Secondo i numeri di Fabrizio Masia di Emg Acqua, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd: il 33,1% degli intervistati voterebbe infatti per il partito guidato da Salvini, il 20,2% per i dem.

Il Movimento 5 stelle otterrebbe il 18,5% delle preferenze, Fratelli d’Italia il 7,3%, Forza Italia il 7,0%. Seguono Italia Viva al 3,4%, Più Europa al 2,7%, La Sinistra con il 2%.

Oggi i numeri dicono che il centrodestra avrebbe il 47,4% dei consensi, mentre il centrosinistra in accoppiata con il Movimento 5 stelle arriverebbe al 46,3%. Secondo questo sondaggio Emg Acqua, Salvini è il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia con il 40%. A seguire il premier Giuseppe Conte con il 39%, Giorgia Meloni al 29% e Luigi Di Maio al 28%. Nicola Zingaretti è al quinto posto con il 23%. Berlusconi è al 17% con Matteo Renzi col 16%.

Sette giorni fa lo stesso sondaggio dava la Lega sempre primo partito con il 33,3% dei consensi, seguita dal Pd al 23%. Terza posizione per il Movimento Cinque Stelle con il 19,7% delle preferenze, Forza Italia al 7,8%, Fratelli d'Italia con il 7%, Più Europa al 2,6%, La Sinistra all'1,8%.

Secondo la maggioranza degli elettori del PD Renzi non ha fatto bene a separarsi dal partito.





Quali saranno gli effetti sul governo Conte bis della scissione di Renzi?

Il sondaggio di @FabrizioMasia1