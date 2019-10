Sondaggi, salgono Pd e Lega (e per Renzi e Di Maio non ci sono buone notizie)

Cosa dicono gli ultimi sondaggi, come stanno i partiti italiani? La rilevazione dell'istituto Ixè, presentata in anteprima ieri sera nel corso del programma Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, ci svela le intenzioni di voto degli italiani. La Lega di Matteo Salvini è il primo partito oggi in Italia, con il 30% dei consensi. Sette giorni fa Ixè dava il Carroccio in leggero calo al 29,7%, mentre secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli - presidente di Ipsos - la Lega è al 31,2%.

Sondaggio di oggi: brutte notizie per Di Maio e Renzi

Al secondo posto per consensi, molto staccato dalla Lega, secondo il sondaggio Ixè c'è il Pd al 21,9%, che recupera qualche decimale rispetto a una settimana fa. Due i partiti in calo secondo questa rilevazione: il Movimento 5 stelle perde quasi un punto, attestandosi al 20,2%, mentre Italia Viva di Renzi scende al 3,5% (sette giorni fa i due partiti erano rispettivamente al 21% e 3,9%).

Ixè dà Forza Italia in ripresa (7,2%) e Fratelli d'Italia stabile (8,5%). Il sondaggio Ixè evidenzia inoltre che il taglio dei parlamentari, appena approvato dal Parlamento, riscuote un consenso elevatissimo nel Paese: l'88% degli italiani si esprime a favore.





Sondaggio elezioni regionali Umbria 2019: Bianconi in (leggero) vantaggio

Ieri sera, sempre a Cartabianca, è stato rivelato l'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè sulle elezioni regionali in Umbria, previste per il prossimo 27 ottobre. Il sondaggio è stato effettuato dal 4 all'8 ottobre, prendendo in esame un campione di popolazione maggiorenne residente in Umbria e tenendo conto della rappresentanza per età, genere e comune di residenza. Secondo questo sondaggio Ixè, Vincenzo Bianconi (candidato sostenuto da Movimento 5 stelle e Pd) è in leggero vantaggio su Donatella Tesei, candidata del centrodestra: 29,7% contro 29,4%. Un testa a testa, insomma. Si sottolinea inoltre che, a poco più di due settimane dal voto, il tasso di indecisione si attesta "su un livello insolitamente elevato" pari al 34%.