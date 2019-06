Il sondaggio che cambia il quadro politico: dove può arrivare il partito di Calenda

"Lei voterebbe un nuovo partito guidato da Carlo Calenda?". Secondo un sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà (Rai3), il 16% degli italiani sarebbe disposto a dare la propria preferenza ad un movimento politico fondato dall’ex ministro dello Svilippo, attualmente tra i dirigenti di spicco del Pd. Un partito di ispirazione liberale, meno “ a sinistra” dei democratici ma in ogni caso distante anni luce da Lega e M5s.

Un nuovo partito guidato da Calenda otterrebbe il 16% sul totale degli elettori e il 36% tra gli elettori Pd. Il 51% di chi oggi vota i dem rimarrebbe invece fedele alla "ditta". Di certo però se una nuova formazione dovesse ottenere una simile percentuale (che ovviamente per ora è solo virtuale), il quadro politico ne uscirebbe radicalmente mutato: il Pd potrebbe avere una stampella "al centro" per sfidare il blocco sovranista, isolando di fatto il M5s.

Resta però da vedere se il fantomatico partito di Calenda sarà in grado di fare breccia tra gli elettori moderati: il rischio è che il tutto finisca per risolversi in un travaso di voti nel centrosinistra è infatti abbastanza alto.

Ad ogni modo Calenda per ora sembra intenzionato a restare nel Pd, anche se su Twitter commenta sornione i risultati del sondaggio: "Quasi quasi. #sischerza".

Sondaggi, c’è bisogno di un nuovo partito di moderati?

Secondo il sondaggio di Masia, solo il 32% degli italiani ritiene però che ci sia bisogno di un nuovo partito dei moderati. Una percentuale non proprio entusiasmante. In totale i no sono stati invece il 54%. Il 72% di chi ha risposto positivamente, peraltro, è un elettore del Pd. Chi vota M5s e Lega, comprensibilmente, non vuole invece sentir parlare di formazioni moderate.

Solo il 6% degli invervistati infine si dichiara invece pronto a votare per un partito guidato dal governatore della Liguria Giovanni Toti (il 20% tra gli elettori di Forza Italia).

