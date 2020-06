Sondaggi, l'eventuale partito di Conte fa tremare Pd e M5s: a che percentuale scenderebbero

Cosa succederebbe se scendesse in campo Conte con un suo partito personale? Interessante è capire sia a che percentuale potrebbe puntare, sia - se non soprattutto - a chi rosicchierebbe consenso? Le sorprese non mancano davvero. Due nuovi sondaggi fanno "drizzare le antenne" tanto tra i dem quanto tra i pentastellati.

In base a un sondaggio realizzato per Porta a porta da Noto Sondaggi un eventuale partito di Giuseppe Conte guadagnerebbe il 16% dei voti. Superando addirittura i dem e facendo scendere il Pd al 12%, il Movimento 5 stelle al 9% e Italia Viva al 2,5%, LEU al 0,5% il totale dell'area di governo sarebbe del 40%. La Lega resterebbe ferma al 28% Fratelli d'Italia al 14 mentre Forza Italia scenderebbe al 6% e il partito di Toti al 1 %. Il totale del centrodestra sarebbe del 49%. Conte attingerebbe per il 32% agli elettori indecisi o astenuti, per il 25% dal Pd, il 22% al M5S, e il 21% agli altri partiti.

Altri sondaggi negli ultimi giorni davano il presunto futuribile partito di Conte tra il 12 per cento e il 16 per cento. Anche secondo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre la formazione di un nuovo partito scompaginerebbe tutti gli equilibri, con la Lega al 25,6%, Pd al 15,1% e al 15% proprio l'eventuale partito di Conte. Al 13% Fratelli d’Italia e solo al 10,7% il Movimento 5 Stelle; poi Forza Italia al 6,1%, Italia Viva al 4% e Azione al 2,7%.

Fantapolitica, per ora. Ieri a chi gli chiedeva lumi su un suo futuribile partito in doppia cifra nei sondaggi, il premier ha risposto con una battuta, derubricando il tutto a una vicenda che si svolge a sua insaputa: "Io non ho un partito".