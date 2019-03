Sondaggi, Pd mai così vicino: incubo sorpasso per il M5s

Tra 5 Stelle e Pd ci sono solo 2,3 punti percentuali di distacco. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg di La7. È stato proprio il tg diretto da Mentana ad anticipare su Twitter i risultati della rilevazione. L’effetto primarie dunque funge da traino per il Pd che rispetto a sette giorni fa guadagna l’1,3% e tallona il M5s che invece cala di mezzo punto.

La distanza tra i due partiti si assottiglia sempre di più: dal 14% delle elezioni del 4 marzo al 2,3% di oggi. E a questo punto non è possibile neppure escludere un clamoroso sorpasso. I risultati del sondaggio con le percentuali degli altri partiti sarà trasmesso questa sera nel corso del tg delle 20. Sarà interessante soprattutto vedere da dove arrivano i voti del Pd: se il M5s perde "solo" mezzo punto, è lecito immaginare che il Pd abbia riguadagnato consensi andando a pescare tra gli astenuti o tra l’elettorato di Leu e degli altri partiti di sinistra.

L'ultimo sondaggio di Pagnoncelli, M5s ai minimi da marzo

Per il M5s comunque l’allarme rosso era già suonato sabato quando il Corriere della Sera ha pubblicato i risultati di un sondaggio realizzato da Ipsos i cui risultati sono abbastanza preoccupanti per i vertici del Movimento. Secondo l’istituto diretto da Pagnoncelli il consenso del M5s è infatti anche più basso di quello stimato da Swg: i 5 Stelle raccolgono appena il 21,2% dei consensi, contro il 35,9% della Lega e il 18,5% del Pd.

Sarà interessante vedere cosa succederà nelle prossime settimane. I prossimi sondaggi ci diranno se e quanto la svolta a sinistra impressa da Zingaretti sarà benefica (almeno in termini di consensi) per il Pd. Per ora i dem sembrano in risalita, ma è ancora presto per avere certezze.