Sardine, il sondaggio bomba: il movimento civico piace ad un italiano su quattro

Lega per la prima volta sotto il 30% da mesi, Meloni in scalata supera l'11%. Questi i risultati dell'ultimo sondaggio Demos pubblicato oggi da La Repubblica che rileva anche l'interesse per le sardine che limano consensi anche nel centrodestra: il movimento fa boom tra i giovani e un quarto della popolazione le prenderebbe in considerazione nel caso scendessero in campo.

Solo ieri le "sardine" avevano avuto l'endorsment di Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi, che in una intervista ha spiegato di "rivedere nel movimento lo spirito liberare che animava Forza Italia". Il movimento anti sovranista fa breccia anche "Oltretevere": i Papaboys, movimento giovanile 'innescato' da Giovanni Paolo II che raccoglie giovani 'rifondaroli' ma anche 'meloniani' e 'salviniani', sabato prossimo saranno in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione del movimento civico che sta prendendo il largo nel Paese.

"Sono un movimento straordinario che parte dai giovani - osserva all'Adnkronos il presidente Daniele Venturi -. Crescano sempre più sardine e facciano cose alte. Io sarò in piazza con loro sabato".

Il sondaggio: quanto "pesano" le sardine

Il movimento nato dalla piazza di Bologna può godere di un larghissimo sostegno tra gli elettori sotto i 34 anni. (54% tra under 24, 39% tra i 25/34enni). Sono in generale gli elettori di centro-sinistra a dirsi propensi a scegliere il nuovo movimento (un elettore su due), ma la novità fa breccia anche tra gli elettori di Forza Italia (24% disposti a votarli) e l’emorragia di voti potrebbe colpire anche il M5s, visto che un quinto degli elettori grillini si dichiara un potenziale elettore delle Sardine.

L'ultimo sondaggio: la Lega scende sotto al 30%

Nel dettaglio, se oggi si andasse a votare per le politiche, il Carroccio conquisterebbe il 29,5% delle preferenze contro il 30,2% dell'ottobre scorso. Secondo partito al 18,7% il Pd (due mesi fa al 19,1), terzo il M5S al 18,1%, in netto calo rispetto alle rilevazioni di ottobre, quando si trovava al 20,6%.

Secondo Demos Fratelli d'Italia arriva a toccare l'11,3% conquistando oltre due punti e mezzo (8,6% nell'ottobre 2019).

Seguono Forza Italia (6,5% contro il 6,1% di ottobre), Italia Viva (che passa dal 3,9 al 3,5%).

Come indice di fiducia personale, il premier Giuseppe Conte in calo ma resta primo con il 50%, seguito da Matteo Salvini in ascesa al 48%, a sua volta incalzato da Giorgia Meloni con il 46%.