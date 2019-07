Sondaggio, ecco cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch (e intanto la Lega vola)

Il caso Sea Watch lancia la Lega verso quota 40. Secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il Tg di La7 il Carroccio gode ad oggi del 38% dei consensi, in aumento dello 0,7% rispetto alla settimana scorsa. Salvini si avvicina così alla soglia del 40% dei voti (virtuali) che potrebbe permettegli in teoria di governare da solo.

Stabile invece il Partito Democratico (22,6%), mentre il M5s fa un bel passo indietro e scende al 17,2%, ormai distanziato anche dai dem. La forbice tra 5 Stelle e Lega è ormai siderale (20,8%). Gli sforzi di Di Maio nel risalire la china almeno nell’immediato non sembrano ottenere effetti e il M5s continua a scivolare verso il basso. In lieve discesa (-0,1%) anche Fratelli d’Italia e Forza Italia che si attestano al 6,5 e 6,4%. Stabile +Europa al 2,8% e stabili anche i Verdi al 2,7.

Sondaggio, cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch

Swg ha realizzato anche un sondaggio sul caso Sea Watch. Il 37% degli italiani ritiene che Carola Rackete abbia sbagliato perché ha trasgredito alla legge; per il 12% ha sbagliato perché i migranti non devono sbagliare in Italia. Il 29% degli intervistati ritiene al contrario che la comandante della Sea Watch abbia fatto bene perché è disumano lasciare a lungo i migranti sulla nave. Un altro 11% pensa invece che sia sbagliata la decisione di chiudere i porti.

In totale dunque il 52% degli italiani si schiera contro la decisione della comandante di forzare il blocco della Gdf, mentre il 40% approva il suo operato.