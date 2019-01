Il sondaggio di Sibilia su facebook diventa un autogol per il M5s

"Lino Banfi alla commissione UNESCO in un’Italia con il reddito di cittadinanza o Renzi presidente del consiglio?". Carlo Sibilia, sottosegretario al ministero dell'Interno in quota 5 Stelle, lancia un sondaggio su facebook ma i risultati non sono proprio quelli che si aspettava.

L'ex premier, come mostra lo screenshot in basso, stravince con l'88% dei voti e, come se non bastasse, i commenti in calce al sondaggio sono quasi tutti di scherno nei confronti dell’esponente del M5s. Un autogol? Sibilia la prende con filosofia e ironizza: "Il Pd ha trovato l’unità per vincere questo sondaggio su Facebook... l’unica cosa che riescono a vincere quando si vota".

Non passa neanche qualche ora che il deputato pentastellato posta un altro sondaggio. Questa volta va sul sicuro (anche se riesce a sbagliare comunque l’accordo tra soggetto e verbo). E scrive: "Quale delle due misure approvate dal Governo del Cambiamento possono incidere di più sulla qualità della vita dei cittadini italiani #RedditodiCittadinanza o #Quota100 ? Dite la vostra". Per ora la quota 100 è nettamente in vantaggio.

Sibilia è già noto alle cronache per le sue tesi spesso controverse e in odore di complotto: paragonò la vaccinazione obbligatoria al TSO, ha più volte contestato la tesi dello sbarco sulla luna e nel 2012, prima di diventare parlamentare, propose il "matrimonio omosessuale tra specie diverse".