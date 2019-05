Caccia a migliaia di condannati: un'emergenza nazionale, arriva il decreto sicurezza bis

Ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. È la misura, chiamata 'Spazza clan', che il Viminale ha studiato per notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. I fondi per le assunzioni saranno inseriti nel nuovo decreto sicurezza che il Viminale sta predisponendo.

Il 'Salvini bis' sarà presentato al più presto dal ministro e vedrà anche misure la lotta alle mafie e agli sfruttatori dell'immigrazione clandestina, oltre che a una maggiore tutela delle forze dell'ordine.

La mancata notifica di migliaia di sentenze in tutta Italia è una emergenza nazionale, come conferma l'omicidio del giovane Stefano Leo avvenuto a Torino il 23 febbraio 2019.

Solo a Napoli sarebbero 12mila i condannati in via definitiva che restano a piede libero per le lentezze burocratiche. Va ricordato che in particolare, con i fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha avuto 1,4 milioni di euro mentre nell'ultimo anno sono arrivati 137 poliziotti in più e il piano di riorganizzazione prevede una super questura: passerà dagli attuali 3.740 agenti a 4.332 con un incremento di 592 unità.