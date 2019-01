Spese pazze in Regione Lombardia: le condanne scuotono l'alleanza Lega-5stelle

Spese pazze in Regione Lombardia, dei 57 imputati sono in 52 a essere stati condannati: tra le pene comminate dai giudici due anni e 6 mesi per Renzo Bossi e un anno e 8 mesi per Nicole Minetti. Questa la sentenza per il figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi e l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi emessa dal tribunale di Milano chiamato a decidere su 57 tra ex consiglieri ed ex assessori lombardi accusati in gran parte di peculato, alcuni di truffa, per avere presentato rimborsi ingiustificati per pranzi, cene e "altri servizi di presunta rappresentanza" fra il 2008 e il 2010 per un valore complessivo di circa tre milioni di euro.

Nella sua requisitoria del marzo 2017 il pm Paolo Filippini aveva chiesto la condanna per peculato degli imputati a pene che vanno da un anno e dieci mesi a sei anni di carcere. E dei 57 imputati sono in 52 a essere stati condannati con pene che vanno da un anno e 5 mesi a 4 anni e 8 mesi. Tra questi spiccano le condanne a 4 anni e 8 mesi per Stefano Galli, l'ex capogruppo della Lega in Regione.

Per Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato la condanna è di 1 anno e 8 mesi. Due mesi in meno per Angelo Ciocca che della Lega è eurodeputato.

Escono indenni dal processo in 5: Massimo Ponzoni, Daniel Luca Ferrazzi, Romano Colozzi, Carlo Maccari e Davide Boni.

Spese pazze, lo scandalo inizia nel 2012

Come ricorda il Fatto Quotidiano tra le spese gli uomini della Guardia di Finanza aveva rendicontato anche scontrini per comprare dolci in pasticceria oltre che per fare colazioni con brioche e caffè, noleggi auto e taxi, lecca lecca e anche biglietti gratta e vinci. Soldi pubblici, secondo l’accusa, erano stati utilizzare per pagare cene a base di aragosta e sushi oppure merende con piadine e nutella.

Nella lista della spese dei consiglieri erano finite anche cartucce usate per la caccia comprate e le immancabili ostriche. A sorpresa erano spuntati scontrini per l’acquisto di fuochi d’artificio da un rivenditore cinese. E poi computer e moltissimi articoli di elettronica, tra cui stampanti e web cam. Poi cene in pizzerie napoletane, l’acquisto di un ovetto Kinder sorpresa, carne in macelleria, oltre a giocattoli come un Pinocchio e una clessidra. Ma anche aerei di carta da 15 euro e sono indicati anche numerosi scontrini per comprare birra, grappe e panini, in bar in orari notturni.

A Nicole Minetti contestati rimborsi spesa per creme e il libro Mignottocrazia di Paolo Guzzanti. Il figlio del Senatur, Renzo Bossi avrebbe messo in conto tra il 2010 e il 2012 spese per videogiochi, Red Bull, gomme da masticare, cocktail come Mojito, Campari e Negroni, patatine, barrette ipocaloriche, giornali, sigarette, un iPhone, auricolari, un computer e il libro Carta Straccia di Giampaolo Pansa.

Spese pazze, le condanne agitano l'M5s: "Venduta l'anima"

Agitano il Movimento 5 stelle le condanne per le presunte 'spese pazze' in Regione Lombardia. A far storcere il naso ai pentastellati la condanna ad un anno e 8 mesi per Massimiliano Romeo, attuale capogruppo della Lega al Senato, ma anche quella di due ex consiglieri, oggi deputati, Jari Colla e Fabrizio Cecchetti.

"Sono stati candidati in Parlamento - si sfoga con l'Adnkronos un deputato grillino della vecchia guardia - proprio perché qui decadono solo al terzo grado di giudizio, se Salvini li avesse lasciati in Regione scattava subito la Severino e addio seggio".

Dopo le condanne commutate oggi si profila il ricorso in appello, già annunciato dal legale di Romeo. Ma a molti tra i 5 Stelle basta la sentenza odierna per storcere il naso.

"Abbiamo venduto l'anima al diavolo - sentenzia un senatore mentre sui cellulari di alcuni parlamentari rimbalzano i lanci d'agenzia sulle 52 condanne inflitte per la 'rimborsopoli' del Pirellone - di fronte a notizie simili prima saremmo salite sulle barricate, oggi facciamo finta di nulla e teniamo il profilo basso. Siamo sotto scacco...".

Se il viceministro Edoardo Rixi - imputato, assieme ad altri 19 ex consiglieri di diversi partiti, in un processo a Genova sempre sulle cosiddette spese pazze- dovesse essere condannato, "non ci si potrà più voltare dall'altra parte", fa notare un parlamentare.

E se i più dissimulano il malcontento, celandosi dietro l'anonimato, c'è chi non nasconde la propria inquietudine riguardo all'alleanza con la Lega: stasera la senatrice 'dissidente' Elena Fattori - sulla quale pende il provvedimento disciplinare dei probiviri - sarà a Genzano per un dibattito sul decreto sicurezza voluto dall'Anpi.

"Tra poco - commenta un big M5S del governo - Fattori sarà libera di fare ciò che vuole, accanto a De Falco", il capitano di fregata espulso dal Movimento. Ma con i numeri risicati della maggioranza a Palazzo Madama c'è chi assicura che sarà davvero difficile veder spuntare nuovi 'cartellini rossi' per i senatori grillini.