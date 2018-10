Il caso dello stipendio di Conte: quanto guadagna davvero il premier?

Quanto guadagna il premier Giuseppe Conte? Al suo debutto sul palco di "Italia 5 stelle" al Circo Massimo a Roma, ieri il presidente del Consiglio ha affermato: "Vi do una notizia in anteprima: io da quando mi sono insediato a Palazzo Chigi mi sono ridotto del 20 per cento lo stipendio senza che me lo chiedesse nessuno, e ho ridotto anche la mia scorta". Una misura in piena linea con il dna dei 5 stelle, quel dna che, ha detto Conte, lo "ha convinto ad assumersi l'incarico quattro mesi fa".

E' davvero così? Non secondo il Pd. Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, pubblica la certificazione dell'indennità del premier presente sul sito del governo (foto qui sotto). E si chiede: "Il presidente del Consiglio Conte dice di essersi ridotto lo stipendio del 20%? Dal sito ufficiale del Governo non risulta: c'è scritto che prende 114mila euro all'anno, esattamente come i suoi predecessori Renzi e Gentiloni. Il documento è del 6 agosto. Il sito non è aggiornato? C'è un errore? Aver assunto 3 ex Casaleggio con mega stipendio non basta per informazioni tempestive?".

Anzaldi attacca: "A capo del sito e dei social di Palazzo Chigi ci sono tre ex collaboratori di Casaleggio e della Casaleggio Associati, assunti con incarichi e stipendi da dirigente di prima fascia: Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa a 170mila euro; Dario Adamo, responsabile sito web e social a 115mila euro; Pietro Dettori, responsabile comunicazione e social di Di Maio a 130mila euro. Fa un totale di 415mila euro per sole tre persone, arrivate dall’esterno. Quasi mezzo milione di euro".