Fico porta il film su Cucchi alla Camera. E Salvini: "Non ho tempo per il cinema"

Le polemiche sul film "Sulla mia pelle", che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, non accennano a placarsi e sono ancora scintille tra il presidente della Camera Roberto Fico e il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Oggi alle 18 è in programma la proiezione del film di Alessio Cremonini nella nuova aula del palazzo dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78, alla presenza dello stesso Fico e di Ilaria Cucchi e dell'avvocato Fabio Alselmo. Salvini invece non ci sarà. "Domani sono molto impegnato", è stata la replica del ministro dell'Interno, interpellato dall'agenzia Dire. Alla domanda se avesse già visto il film, Salvini ha risposto: "Non ho molto tempo per andare al cinema". Poi, commentando l'iniziativa di Fico, ha detto: "Il presidente della Camera fa le sue scelte".

Su Facebook, Fico ha poi postato un lungo commento sulla proiezione di oggi pomeriggio e sul perché la ritiene importante.

"Quella di Cucchi è una storia di violenza e di ricerca della verità, che interessa e coinvolge tutti noi. Di una verità - e non è la sola - che lo Stato deve restituire ai familiari, prima di tutto, ma anche a sé stesso. Perché, come ho detto in altre circostanze, uno Stato che fa luce su sé stesso, che guarda dentro sé stesso, è uno Stato che viene riconosciuto dalle persone, e quindi diventa più forte. La verità è sempre fonte di legittimazione di uno Stato, delle sue istituzioni e dei suoi apparati di sicurezza. Per questo bisogna andare avanti fino in fondo in questo processo, senza timori, perché quando lo Stato scaccia le sue ombre, i cittadini ritrovano la fiducia, la nostra comunità diventa più coesa e riesce a guardare al futuro con più serenità"

"Sulla mia pelle" è uscito il 12 settembre scorso su Netflix ed è stato proiettato anche in diverse sale cinematografiche. Subito dopo l'uscita del film Ilaria Cucchi e Salvini avevano polemizzato a distanza, riaprendo una scontro che dura dal 2016, cioè da quando la sorella del geometra romano pubblicò su Facebook una foto in costume di Francesco Tedesco, il carabiniere che recentemente al processo bis sulla morte di Cucchi ha poi accusato i due colleghi Alessio Di Bernarndo e Raffaele D'Alessandro di essere gli autori del pestaggio. L'allora leader della Lega, intervistato dalla Zanzara, disse: "Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo. E' un post che fa schifo". "Mi sembra difficile pensare che in questo, come in altri casi, ci siano stati poliziotti e carabinieri che abbiano pestato Cucchi per il gusto di pestare. Se così fosse, chi l’ha fatto, dovrebbe pagare. Ma bisogna aspettare la sentenza, anche se della giustizia italiana onestamente non ho molta fiducia. Comunque, onore ai carabinieri e alla polizia", aveva concluso Salvini.

Poche settimane fa, il ministro dell'Interno ha invitato Ilaria Cucchi e la famiglia al ministero dell'Interno, per un incontro privato. "La sorella e i parenti di Stefano Cucchi sono i benvenuti al Viminale. Eventuali reati o errori di pochissimi vanno puniti con la massima severità, ma ciò non può mettere in discussione professionalità e eroismo quotidiani di centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa", aveva detto Salvini in quell'occasione. L'invito era stato però rifiutato da Ilaria Cucchi: "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio”.