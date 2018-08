Tajani al vetriolo: “Governo durerà poco, dl Dignità disegno scellerato”

Non utilizza mezzi termini Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, nel rispondere alle domande dei giornalisti sull'attuale governo Lega-M5s e i provvedimenti che sta varando: ““Questo governo non durerà a lungo, perché è contro natura. Mangerà un panettone scaduto e un uovo di Pasqua andato a male”.

Parole dure, rilasciate durante la conferenza stampa indetta da Forza Italia e dedicata al “No al decreto dignità”, che si è tenuta al Pirellone di Milano.

“Il decreto Dignità farà perdere 130mila posti”

Entrando nello specifico, Tajani ha esposto le criticità della misura introdotta da Di Maio: "Dai calcoli che abbiamo fatto, il decreto Dignità (che noi chiamiamo decreto Di Maio) rischia di provocare la perdita di oltre 130mila posti di lavoro in dieci anni e non 80mila come aveva invece calcolato l'Inps". "Si tratta - ha concluso Tajani - di un disegno scellerato e anti industriale".