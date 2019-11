Tampon tax, riammesso l'emendamento bipartisan Boldrini per la riduzione dell'Iva sugli assorbenti

È stato riammesso l'emendamento al decreto fiscale sulla riduzione dell'Iva sugli assorbenti presentato qualche giorno fa e giudicato inammissibile ieri dalla Commissione Finanze della Camera.

L'emendamento bipartisan presentato da Laura Boldrini e sottoscritto da 32 deputate di opposizione e maggioranza chiedeva la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento sui prodotti sanitari e igienici femminili quali "tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali". "La riammissione non comporta automaticamente un via libera al testo visto che la proposta emendativa potrebbe a questo punto essere bocciata nel merito dalla commissione", ricorda Repubblica.

"Il cammino è lungo e nonostante le difficoltà speriamo di farcela prima o poi, ora tocca la politica", aveva detto ieri a Today Silvia De Dea, che insieme a Gaia Romani è una delle referenti dell'associazione Onde Rosa, che ha lanciato su Change.org una petizione per dire no alla tampon tax che ha già ottenuto più di 250mila firme e che lo scorso maggio aveva organizzato una manifestazione molto partecipata davanti a Montecitorio, a cui aveva partecipato anche Laura Boldrini, da sempre in prima linea contro la tampon tax. "Abbassare la tassa sugli assorbenti è doveroso", aveva ribadito in un'intervista a Today lo scorso giugno.

"La possibilità di abbassare l'Iva su prodotti igienici e sanitari femminili è una battaglia di civiltà che dobbiamo portare avanti", ha detto da Bruxelles la ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti, all'indomani della bocciatura della Commissione.