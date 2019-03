Tav, Di Maio va allo scontro: i 5 stelle si giocano il tutto per tutto

Tav, per il Governo sono le ore più lunghe, quelle in cui le distanze tra gli alleati si fanno via via più evidenti. Luigi Di Maio si gioca il tutto per tutto mentre Salvini e la Lega - consapevoli del credito della propria base elettorale - non vogliono abbandonare la linea del sì alla nuova galleria ferroviaria per collegare Torino a Lione e all'Europa. Il premier Conte - tra i due fuochi - prende tempo annunciando una imminente conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente del consorzio costruttore Telt, Mario Virano.

Succede così che dopo un conclave di Governo finito con una fumata nera, dai 5 stelle viene fatta filtrare una lettera che il capo politico del Movimento 5 stelle ha indirizzato ai parlamentari pentastellati in vista di una riunione ritenuta decisiva per le sorti della legislatura.

Dopo Tap e Terzo Valico, i 5 stelle non possono rinnegare il cavallo di battaglia che ha portato il Movimento ad ottenere percentuali bulgare di consenso in Val Susa cavalcando l'onda dei No Tav.

Aggiornamento : "Conte non sono convinto del progetto, non sono affatto convinto che l'Italia ne abbia bisogno". Lo ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte. "C'è sostanzialmente uno stallo. Si procederà con una interlocuzione con Francia e Unione Europea, andrò io a rappresentare l'intero Governo".

Sui bandi di gara Telt che la società costruttrice della Tav dovrebbe far partire lunedì Conte spiega che si stanno dipanando le valutazioni per l'eventuale stop e differimento dei bandi. "Stiamo facendo approfondimenti tecnici, prima di lunedì la decisione".

"Stiamo sviscerando in queste ore dal punto di vista delle implicazioni legali, l'ho dichiarato in modo chiaro e trasparente, c'è una sensibilità politica differente tra M5s e Lega ma devo dare atto che con gli esponenti intorno al tavolo non abbiamo litigato. C'erano anche dei testimoni. Vogliamo mettere a fuoco l'interesse nazionale dei cittadini ma siamo in uno stallo anche sui bandi. C'è chi chiede il differimento e rivendica come da contratto l'integrale ridiscussione dell'opera. Se partisse il bando non ci sarebbe questa ridiscussione. La Lega invece è favorevole all'opera, rivendica la partenza dei bandi anche per il rischio di non vedere pregiudicato il finanziamento. Su questo punto stiamo facendo approfondimenti tecnici, scioglieremo la riserva nelle prossime ore, sono lunedì, dateci il tempo".

Tav, che cosa succede

Lo stallo, in estrema sintesi, verte su due scadenze di cui la prima cade appena il prossimo lunedì con il necessario via ai bandi Telt, mentre per lo stop dell'opera è necessario il voto del Parlamento. E se si andasse allo scontro in aula esploderebbe tutto il gioco di contrappesi sui cui si regge l'esecutivo con i partiti di governo che si troverebbero a votare in disaccordo. Lega e centrodestra voteranno per il sì, insieme al Pd... e la tav si farà. I 5 stelle a quel punto dovranno scegliere se aprire la crisi.

Ma andiamo per ordine partendo alla lettera di Di Maio.

Come scrive il capo politico del Movimento 5 stelle con la Lega l'accordo è lontanto. Il contratto di governo non impegna le parti a fermare l'opera, ma ad una attenta valutazione.

Le tre righe di cui si parla nel contratto recitano:

"Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia".

l testo, che dovrebbe essere la linea guida e chiarificatrice dell'azione del governo, in questo caso non aiuta troppo a capire se lo stop alla Tav ci sarà oppure meno. Ecco che allora vi è un importante passaggio nella missiva di Di Maio ai parlamentari M5s in cui il capo politico pentastellato spiega:

"Per fermare il Tav ci sono due passaggi. Il primo è quello del blocco dei bandi (sui quali bisogna decidere entro questo lunedì) e ciò può avvenire o tramite una delibera del consiglio dei ministri o tramite un atto bilaterale Italia-Francia che intervenga direttamente sul CdA di Telt (la società italo francese che gestisce gli appalti del Tav). Il secondo è quello del passaggio parlamentare per il no definitivo all'opera. Su tutti e due questi passaggi non c'è un accordo tra le due forze di governo".

Nel vertice che si è tenuto a palazzo Chigi la scorsa notte sono emerse le disparità economiche cui sono state soggette Italia e Francia. Di Maio spiega che dall'analisi del ministero dei trasporti è emerso che la Francia ha impegnato 375 milioni, mentre l'Italia quasi 3 miliardi.

"Questo aspetto viene considerato critico anche da chi è favorevole all'opera" spiega Di Maio facendo intendere l'unico punto di accordo con la Lega: "In comune nel governo c'è sicuramente la volontà di approfondire questo dato".

La linea di indirizzo tuttavia Di Maio la illustra poche righe più sotto:

"Sulla strategicità dell'opera abbiamo ragione su quello che abbiamo sempre sostenuto. Passano sempre meno merci rispetto alle previsioni e gli aumenti futuri non giustificano l'opera".

Secondo il vicepremier ci vorranno altri 10 anni per completare l'opera, mentre anche nel 2030 risulterà più conveniente trasportare merci utilizzando il traforo stradale del Frejus attiguo al tunnel ferroviario storico di Cavouriana memoria.

"Con il Tav - ragiona il ministro dello sviluppo economico - le merci dovrebbero essere comunque trasportate via tir fino a Torino, caricate sul treno merci, caricate su altri tir a Lione e da lì trasportate fino a Parigi. Il costo di tutte queste operazioni per le aziende sarà molto alto, più alto che passare per l'attuale percorso stradale (per non parlare del fatto che i tecnici sostengono che lo sviluppo tecnologico e dell'elettrico sui tir, potrebbe accentuare ulteriormente questa convenienza per le aziende)".

Di Maio difende a spada tratta l'analisi costi benefici di Toninelli.

"Lato passeggeri invece, durante il vertice di ieri, i tecnici ci hanno mostrato che per raggiungere il break-even per fattibilità lato passeggeri, servirebbero ogni 30 milioni di costo unitario, almeno 7 milioni di passeggeri all'anno. In questo caso il costo unitario del tav torino-lione di 170 milioni di euro a fronte di un incremento passeggeri nel primo anno che passa da 700.000 persone a poco più di un milione. Questi sono dati inoppugnabili".

Tav sì o No Tav, quanto costa

Intanto la Commissione Europea "non commenta fughe di notizie o bozze di lettere", ma il portavoce della Commissione Europea per i Trasporti, Enrico Brivio, a Bruxelles ribadisce la posizione dell'esecutivo comunitario.

Al di là delle possibili perdite di fondi Ue (per questo settennato sono 813 mln, 120 mln dei quali sono stati già versati, assegnati sulla base del principio 'use it or lose it'; ci sono poi 320 mln del periodo precedente e il grosso dei finanziamenti previsti, nel prossimo settennato 2021-27, che andrebbero perduti), il nodo della questione è politico. Come ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, gli impegni presi dai governi precedenti, specie quando riguardano accordi internazionali, devono essere rispettati dagli esecutivi che prendono il loro posto, altrimenti viene danneggiata la credibilità del Paese.

Sarà molto difficile attrarre investitori in Italia, che già è il Paese Ue con l'ambiente in assoluto più ostile per gli investitori (come emergeva dal country report della Commissione Europea), se passa il principio che ad ogni cambio di governo (e l'Italia ha storicamente un alto tasso di instabilità governativa) si possono rimettere in discussione gli impegni, e i contratti, presi e firmati dagli esecutivi precedenti. Per quanto riguarda la suddivisione dei costi legati alla realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione, l'accordo prevede che l'Italia paghi il 58% del totale, perché i costi che la Francia deve sostenere per realizzare i binari che porteranno al tunnel sono maggiori rispetto a quelli che dovrà sostenere il nostro Paese.

Il tecnico "di Salvini": "Benefici? + 5miliardi"

"Secondo la mia analisi sulla TAV ci sarebbero cinque miliardi di benefici rispetto i costi. Quando ho mostrato questi dati a Salvini gli sono sembrati eclatanti".

Così a Rai Radio1 Un Giorno da Pecora Carlo Vaghi, esperto di analisi costi-benefici per la Commissione Europea e tra i tecnici di fiducia di Matteo Salvini sulla Tav che ieri sera ha partecipato al vertice notturno.

Lei come la giudica l'analisi costi benefici stilata da Ponti?

"Premetto che Ponti e i suoi colleghi sono dei professionisti, dico però che ci sono approcci metodologici non corretti rispetto alle linee guida europee. Neanche un esponente della comunità scientifica l'ha appoggiata”.

Cosa non è corretto, ad esempio?

"Il conteggio delle mancata accise se si toglie il traffico dalla strada”.

Lei ieri ha partecipato al vertice con Conte a Palazzo Chigi. Chi era il più preoccupato?

“Il più agitato era Toninelli che si trovava a giustificare un approccio metodologico sui costi benefici contestato anche da altri membri del governo. Mi riferisco a Salvini, Rixi e Siri”.

Com'erano seduti i leader di governo?

“Salvini e Di Maio, se non ricordo male, ieri non era seduti vicino. Conte è stato cordialissimo”. C'era anche qualcosa da mangiare? “Degli ottimi tramezzini, poi acqua, Coca Cola e Fanta, di cui Salvini è appassionato”.

Che percentuale dà alla realizzazione della TAV?

“Direi 50 e 50”.