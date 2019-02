Tav, in caso di referendum due italiani su tre voterebbero a favore

Proprio nel giorno in cui gli iscritti al Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau decideranno sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, un'altra grana torna d'attualità in casa M5s.

"Nel contratto di Governo c'era la ridiscussione del progetto della Tav, che poteva essere rivisto e ridimensionato in modo da risparmiare fino a un miliardo di euro. Ma io rimango convinto che per l'economia, per la qualità dell'aria, il treno inquina meno di Tir e auto. Sono convinto che troveremo un accordo con il M5s per un'opera pubblica che serve al Paese". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a "Non è l'arena". Salvini non pare avere alcuna intenzione di mollare su questo tema.

#Salvini: dal progetto originario della #Tav i tecnici dicono che si possa risparmiare un miliardo di euro. Sono convinto che con i #5stelle troveremo l’accordo, tagliando gli sprechi e mandando avanti opera pubblica che serve al Paese.

📺 #nonelarena @nonelarena — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 febbraio 2019

Tav, sondaggio: il 65,5% degli italiani voterebbe a favore

Una rilevazione a cura dell'istituto di ricerca Quorum/Youtrend per "Il Confine", l'approfondimento di Sky TG24 del lunedì sera, rivela che, se si tenesse un referendum per decidere se avviare o abbandonare la realizzazione della Tav, la linea ferroviaria ad alta velocità per collegare Torino a Lione, il 65,5% degli italiani voterebbe a favore, contro il 34,5% dei contrari.

"Per la Tav è indispensabile appurare in modo chiaro e meticoloso i fatti, le regole e gli accordi, se del caso anche con un passaggio parlamentare. Serve un atto di assoluta, inoppugnabile trasparenza davanti al Paese" dice il ministro degli Esteri Ezio Moavero Milanesi.