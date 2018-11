Tiziano Renzi: "Non voglio essere accostato al padre di Di Maio"

"Rivedo il fango gettato addosso a mio padre. Rivedo la sua vita distrutta dalla campagna d'odio dei 5 Stelle e della Lega". Così Matteo Renzi aveva commentato a caldo la vicenda che vede coinvolto Di Maio senior dopo la denuncia di un operaio alle Iene. Un commento polemico, ma comunque misurato. E' invece Renzi senior a pronunciare le parole più dure nei confronti del padre del vicepremier.

"Chiedo cortesemente di non essere accostato a personaggi come il signor Antonio Di Maio. Io non ho mai avuto incidenti sul lavoro in azienda e se si fossero verificati mi sarei preoccupato di curare il ferito nel miglior ospedale, non di nascondere il problema. Non ho capannoni abusivi, non ho dipendenti in nero, non dichiaro 88euro di tasse. Aggiungo che sono agli antipodi dall'esperienza politica missina".

Queste le parole di Tiziano Renzi a proposito del servizio de 'Le Iene' sull'operaio che ha lavorato in nero nell'azienda edile del padre del vicepremier M5S Luigi Di Maio.

"Ho preso l'impegno di vendere l'azienda e lasciare le mie attività: siamo in fase di verifica dell'interesse da parte di potenziali acquirenti e l'ultima cosa che voglio è vedere il mio nome accostato a personaggi che non conosco ma che da quel che vedo hanno un'idea di lavoro diametralmente opposta alla mia. E se avessi fatto io ciò che ha fatto il signor Di Maio, i Cinque Stelle avrebbero già chiesto sui social la reintroduzione della pena di morte", rimarca Renzi senior.

L'ex premier in mattinata si era detto "convinto che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli e questo lo dico da sempre, a differenza di Di Maio che se ne è accorto adesso".