Toninelli non va al convegno, i sindacati "sostituiscono" il ministro con un cartonato

Ministro "cartonato" al secondo giorno del congresso nazionale di Fillea Cgil in corso alla Staziona Marittima di Napoli. Il titolare del ministero delle infrastrutture Danilo Toninelli sarebbe dovuto intervenire all'incontro del sindacato dei lavoratori delle costruzioni per discutere del futuro dell'edilizia con il presidente dell'Ance, il vice presidente di Legambiente Onlus Edoardo Zanchini e il segretario generale Fillea Cgil Alessandro Genovesi, ma il ministro non si è presentato.

Così, a tutta risposta, è stato portato sul palco una sua figura in cartone a grandezza naturale.

"Con Filca Cisl e FenealUil abbiamo deciso - dicono dal sindacato - se il Governo non risponderà alla nostra richiesta di aprire un tavolo per una strategia di rilancio del settore, organizzeremo una grande manifestazione degli edili a Roma"

Intanto il ministro di Infrastrutture e Trasporti annuncia di aver raggiunto un accordo con la Francia per lo slittamento dei termini di pubblicazione dei bandi di gara sulla Tav Torino-Lione

"La Francia - afferma - condivide il nostro metodo e l'opportunità di una analisi costi-benefici approfondita e finalmente obiettiva sul Tav Torino-Lione".