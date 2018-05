I 5 stelle dicono no a Salvini: "Togliamo i vitalizi e torniamo subito al voto col Rosatellum"

Penso che "sia seriamente necessario andare votare, anche con questa legge. Noi cresceremo ancora, aboliremo i vitalizi, almeno alla Camera, e la gente capirà che dove ci sono questi ragazzi le cose si fanno". Lo dice Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, a Radio 105 rispondendo indirettamente a Matteo Salvini che aveva riaperto "il forno" con i 5 stelle per un governo di scopo per riformare la legge elettorale.

M5s Lega, il governo non s'ha da fare

"Mi deludono le persone di cui ho stima, non quelle che non conoscono e di cui non ho apprezzato il passato" spiega il capogruppo M5s Danilo Toninelli.

"Salvini ha sprecato l'occasione della sua vita per fare un governo altro che di 6 mesi. Ha preferito stare con Berlusconi, un pluricondannato".

"Salvini ha avuto la sua occasione e l'ha sprecata" e "ne risponderà davanti all'Italia e agli italiani". "È necessario andare a votare, anche con questa legge", rimarca l'esponente 5 Stelle.