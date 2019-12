Toscana, altra regione "rossa" verso le elezioni: Salvini cerca la spallata

Dopo l'Umbria, dove ha vinto il centrodestra, anche altre regioni storicamente "rosse" si apprestano a tornare alle urne In Emilia Romagna lo scontro tra il candidato di centrosinistraStefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni sta catalizzando l'attenzione di gran parte dei media nazionali. Il bottino è ricco: se la Lega dovesse riuscire ad imporsi in una regione così importante, il governo ne uscirebbe ammaccato, per non dire polverizzato. Gli ultimi sondaggi tuttavia vedono Bonaccini in vantaggio di diversi punti: per espugnare il 'fortino rosso' al centrodestra servirà un'impresa.

Dopo l'Emilia Romagna toccherà alla Toscana. Le elezioni regionali del 2020 si terranno infatti in date diverse in varie regioni: il 26 gennaio 2020 in Emilia-Romagna e Calabria, poi a maggio o giugno in una data presumibilmente unica seggi aperti in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto per il rinnovo del consiglio regionale.

Elezioni in Toscaca, il sondaggio Pd: Giano batte tytti

In Toscana i principali partiti iniziano a scaldare i motori e a ragionare sui possibili scenari. E si guarda già ai sondaggi. Secondo una rilevazione commissionata dal Pd alla società Emg Acqua, Eugenio Giani (Pd), candidato presidente della Regione per il centrosinistra, batterebbe sia l'europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega) che Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di centrodestra di Grosseto.

Ma per superare il centrodestra il Pd deve correre insieme a Italia Viva e alla sinistra. Tutti insieme, altrimenti il risultato è una lotteria aperta, riferisce un articolo dell'edizione fiorentina di "La Repubblica". Il sondaggio è stato realizzato su un campione di mille cittadini toscani. Secondo il sondaggio, Giani toccherebbe punte del 48% di consensi mentre lo sfidante che si avvicina di più è Vivarelli Colonna con il 40,5% mentre se scendesse in campo Ceccardi arriverebbe al 40% e il deputato di Fdi Giovanni Donzelli al 39,5%. Il candidato del Movimento 5 stelle (al momento non ufficializzato) arriverebbe al 9%.

Toscana: Pd al 30%, ma la Lega è vicina

E tra i partiti il Pd resterebbe il primo con il 30%, seguito dalla Lega al 27%. Fdi viene indicato all'8% e Forza Italia al 6%, M5s al 10%, Italia Viva al 7%. Un'alleanza di sole forze di sinistra è quotata al 4%.

Il sondaggio della Lega: sorpasso sul Pd

Un sondaggio commissionato dalla Lega all’istituto Swg e pubblicato da 'La Nazione' lo scorso 15 dicembre restituisce tuttavia uno scenario molto diverso. Secondo questa rilevazione la Lega sarebbe al 34%, superando così il Pd al 29%. In forte calo Forza Italia al 3% dal 4,9%, mentre Fratelli d'Italia si sposterebbe dal 4,9 al 5%. Risultato scarso per Italia Viva che, pur giocando in casa, si fermerebbe al 5%. La campagna elettorale è già partita.