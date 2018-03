Trento, bomba 'antifascista' contro la sede di Casa Pound

Un ordigno rudimentale è esploso nella notte a Trento davanti alla sede di CasaPound. A denunciare l'accaduto, con un post pubblicato su facebook, sono gli stessi militanti del circolo di via Marighetto che questa mattina hanno trovato la serranda divelta. All'interno, su un muro, la scritta: "Unico voto utile antifascismo sempre". Sul pavimento i vetri della porta d'ingresso, in frantumi. Agenti della Digos - scrive Repubblica - hanno ritrovato i resti dell'ordigno formato da alcuni grossi petardi assemblati. Il boato dell'esplosione sarebbe stato udito da diversi residenti intorno alle 4.30 di notte.

"Un gesto che vorrebbe fermare le nostre attività - scrive Filippo Castaldini, responsabile del circolo di Trento e capolista di casa pound alle recenti elezioni - ma che non otterrà il risultato sperato". Nel post si ribadisce che Casa Pound è un movimento legalmente riconosciuto, sebbene i contestatori ne chiedano la chiusura invocando la tanto discussa disposizione transitoria della Costituzione, ripresa nella legge Scelba del 1952, che vieta la icostituzione del disciolto partito fascista.

Secondo quanto riportato nel post i danni alla serranda potrebbero essere stati causati da un'esplosione. Un attacco di chiara natura politica: non è la prima volta, già a pochi dell'apertura del circolo la serranda era saltata a causa dell'esplosione di un "botto" artigianale. "Non arretreremo di un passo, la nostra forza viene da tutti quei cittadini che hanno riconosciuto in noi e nel nostro movimento, la possibilità di un riscatto per la nostra Nazione" così Castaldini commenta il triste episodio.

