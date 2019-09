Conte celebra nozze Di Maio-Zingaretti (Renzi è Cupido): "Gli amori estivi possono durare?"

"Gli amori estivi possono durare?". Se lo domanda TvBoy, l'autore dell'ormai celebre murale del bacio tra Salvini e Di Maio. A poche ore di distanza dal giuramento che ha dato il là al nuovo governo formato da Movimento 5 stelle e Partito democratico, spunta una nuova opera nella Capitale. Lo Street Artist celebra il nuovo matrimonio politico giallorosso realizzando "Le tre Grazie", ispirato alla celebre opera di Canova, con un richiamo al cupido di Botticelli.

"Le tre Grazie", a Roma nuovo murale di TvBoy

La scena è idilliaca: Luigi Di Maio sorride al nuovo accordo con i Dem. I rivali di sempre diventano facce speculari di un amore estivo, nato da una freccia scoccata da sinistra, con Conte a benedire il tutto. Cupido non può che essere Matteo Renzi, il primo all'interno del Partito democratico ad aprire all'accordo con gli amici nemici del M5s: il controllo che Renzi ancora esercita sui gruppi parlamentari del Pd ha sin da subito messo in discesa la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo.