Crisi di Governo, Conte al Senato: "Salvini viola contratto per interessi di partito"

La crisi di governo arriva in Senato: dopo 12 giorni di "crisi al buio" il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenta all'assemblea di Palazzo Madama. Nell'ordine del giorno della seduta del Senato non c'è la mozione di sfiducia leghista ma solo le "comunicazioni" del premier, previste domani alle 11.30 anche alla Camera. L'eventuale voto di sfiducia dovrà nascere su eventuali risoluzioni che verranno presentate dopo il discorso di Conte, salvo che non sia lui stesso a chiedere la fiducia.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene in Senato e poi seguirà il dibattito in aula per oltre tre ore. Alle 19 Conte potrebbe salire al Quirinale. (Qui la diretta video)

++ articolo in aggiornamento, segui qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo ++

ore 15:20 - Conte: "Da Salvini grave carenza di cultura istituzionale". Il vicepremier seduto a fianco a Conte lo sfida con un ghigno.

"Decisione annunciata con coincidenza temporale (dopo la promolguazione il decreto di sicurezza bis, ndr) che suggerisce opportunismo politico". Poi Conte sfida Salvini: "Se vuoi fare la crisi la Lega avrebbe dovuto ritirare i ministri".

"Avete macchiato 14 mesi di governo".

ore 15:10 - Conte prende la parola e riferisce sulla crisi di Governo "innescata dalle dichiarazioni del vicepremier Salvini".

"La Lega ha presentato mozione di sfiducia. Siamo al cospetto di una decisione grave che comporta conseguenze rilevanti, per questo merita di essere chiarita. Parlamento unica sede per discussione pubblica".

Crisi governo, Conte: "Da Lega decisione grave"

"Bruscamente interrotto azione riformatrice di governo" spiega Conte - "Leader Lega viola il contratto di governo ed espone il Paese a gravi rischi. Altamente probabile l'esercizio provvisorio in caso di elezioni". "Italia in oggettiva difficoltà in trattative con l'Europa".

"Il ministro dell'interno ha mostrato di perseguire interessi personali e di partito".

ore 15:07 - Stretta di mano tra Matteo Salvini e il presidente del consiglio Giuseppe Conte che ha salutato tutti i membri del Governo presenti in Senato.

ore 15:04 - Salvini si siede tra i banchi del governo. Nessuno sguardo con il vicepremier Di Maio.

ore 14:49 - Militanti M5S e leghisti si fronteggiano davanti al Senato dove a breve interverrà il premier Giuseppe Conte. Cori e striscioni dai due presidi. 'Onestà, onestà' gridano gli attivisti grillini. 'Un capitano, c'è un solo un Capitano', ribattono i leghisti che hanno esposto dei manifestini con scritto 'Salvini non mollare' mentre intonano l'inno d'Italia.

Il premier Giuseppe Conte arrivando al Senato è stato accolto con fischi dai militanti leghisti al grido di 'buffone, buffone' e 'elezioni, elezioni'.

Crisi di governo, Salvini parlerà in aula dopo conte

ore 14:20 - Il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini ha spiegato che dalla Lega non vi sarà alcuna retromarcia. "Aspettiamo cosa dirà Conte in aula, poi faremo le nostre valutazioni. In ogni caso, Salvini farà il suo intervento".

Alle 14,30 si riunirà la conferenza dei capigruppo per decidere i tempi di un eventuale dibattito dopo le comunicazioni di Conte. Sarà interessante capire se si aprirà il dibattito, segnale che l'esperienza del governo gialloverde non sarebbe ancora definitivamente chiusa, oppure se Conte deciderà di salire immediatamente al Quirinale dopo aver preso atto dell'impossibilità di proseguire.

Governo giallorosso, Renzi: "Pd non vuole poltrone"

Ore 13:00 - Questa mattina il senatore del Pd Matteo Renzi intervenendo a Radio24 ha spiegato come - nell'eventualità che nasca un governo giallorosso - il Pd non chiederebbe nessuna poltrona al Movimento 5 stelle. I dem dovrebbero così assicurare un appoggio esterno ad un governo di scopo retto da un nuovo "contratto". L'ex premier ha rilanciato l'idea di un governo istituzionale per evitare l'aumento dell'Iva.

Sul fronte del Carroccio il vicepremier Matteo Salvini spiega di attendere le parole di Conte per prendere una decisione. Il leader della Lega ha nettamente smentito di aver avuto contatti negli ultimi giorni con il premier Giuseppe Conte e con il vice premier Luigi Di Maio.

Al palazzo dei gruppi al senato Matteo Salvini sta incontrando i senatori della Lega. L'ipotesi che si profila è che Salvini decida di ritirare i ministri della Lega solo dopo aver sentito le parole di Conte. La difficoltà del momento nella parole di Denis Verdini: "Come finisce questa crisi di governo? "Non lo so, non lo sa nessuno, è così complicato...".

Luigi Di Maio ha indirizzato una lettera aperta al presidente del Consiglio spiegando come i ministri del Movimento 5 stelle siederanno in Senato accanto a Conte.

Crisi di governo, le ultime notizie

Intanto si guarda al Quirinale: il presidente della Repubblica sarà la chiave di volta del rebus della crisi d'agosto anche se sarà proprio Sergio Mattarella ad aspettarsi parole il più possibile risolutive dai protagonisti della vicenda. Al Colle non si fa mistero del fatto che il capo dello Stato si attenda dalle forze politiche, dai partiti e dai gruppi "delle valutazioni coerenti e solide sulla configurazione di una possibile nuova maggioranza".

crisi governo ultime news, diretta Conte Senato

L'evoluzione della crisi di governo dipenderà dal contenuto delle comunicazioni di Giuseppe Conte. Qualche indicazione potrebbe venire dalla conferenza dei capigruppo del Senato fissata per le 14.30.

In questo contesto, a meno di sorprese, gli scenari sembrano sostanzialmente due.

Conte potrebbe salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni in seguito all'approvazione di una risoluzione di "sfiducia"; Conte potrebbe rassegnare le dimissioni senza attendere la votazione, in modo da essere dimissionario ma non sfiduciato. A quel punto la crisi passerebbe direttamente nelle mani del presidente della Repubblica, che aprirebbe le consultazioni con le forze politiche.

Crisi di governo, come è nata

Ricordiamo che la crisi di governo è scoppiata ben dodici giorni or sono, quando il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver incassato il sì definitivo al decreto di sicurezza bis, ha annunciato di voler concludere l'esperienza di governo in alleanza con il Movimento 5 stelle. I malesseri della convivenza legastellata sono esplosi in seguito ai contrasti sul tema delle grandi opere e in particolare dopo la votazione di una mozione M5s sulla Tav.

Prima del voto il ministro dei trasporti Danilo Toninelli aveva definito Salvini "un nano sulle spalle dei giganti". Il ministro dell'interno - dopo il voto compatto della Lega al 'no' alla cessazione delle attività relative alla Tav presentato dal M5s e il voto a favore di tutti gli emendamenti a favore, compreso quello del Pd - ha atteso di salire sul palco del suo beach tour a Sabaudia per affermare una frase sibillina: "Qualcosa si è rotto".

"Se mi rendo conto che le cose non si possono fare, come in un matrimonio, se si passa più tempo a litigare che ad andare d'accordo e a fare l'amore, è meglio che ci si guardi negli occhi e ci si lasci"

Mentre gli uffici di Camera e Senato chiudevano per le ferie estive, la Lega ha formalizzato lo strappo depositando una mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte. La Lega puntava ad un divorzio rapido, ma il presidente del consiglio ha escluso di voler salire al Colle per depositare le proprie dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, aprendo alla parlamentarizzazione della crisi di governo. I tempi si sono allungati allontanando l'ipotesi di elezioni anticipate man mano che si va a restringere la finestra per lo scioglimento delle Camere. La settimana di Ferragosto si è aperta così con il primo scontro in Senato sul tema della calendarizzazione della mozione di sfiducia mentre in seno ai gruppi parlamentari prendeva corpo l'ipotesi di un governo di scopo retto da una maggioranza trasversale di responsabili, per traghettare il Paese oltre le scadenze per la presentazione della Manovra di bilancio all'Unione Europea.

In ballo ci sono le ben note clausole di sicurezza che - se non disinnescate con il reperimento di una dozzina di miliardi di euro - porterebbero ad un innalzamento delle aliquote iva.

Oggi si attende quindi la resa dei conti. Da una parte Matteo Salvini e la Lega che dopo lo strappo attendono di capire quali siano le possibilità di portare il paese alle elezioni anticipate. Dall'altra gli ormai ex alleati di governo che auspicano di portare avanti la legislatura secondo un programma che punti - almeno - al taglio dei parlamentari, visto che a settembre il calendario dei lavori della Camera prevede l'ultimo voto sul progetto di legge di riforma costituzionale. Come abbiamo visto, in caso di successo il ricorso alle urne slitterebbe - per vincoli costituzionali - almeno alla primavera del 2020.

Si aprirebbe così lo spazio per una maggioranza alternativa, spazio in cui potrebbero confluire parte dei deputati del Pd che in barba alla direzione imposta dal segretario Nicola Zingaretti, darebbero seguito all'appello lanciato dall'ex premier e ora senatore Matteo Renzi.

Intanto a destra si assiste allo scisma degli azzurri di Forza Italia: la corrente di Giovanni Toti ha ormai decretato lo strappo da Berlusconi che vede il partito fondato nel 1994 crollare nei sondaggi.

Come può nascere il governo giallorosso

Oggi si vedranno i numeri in Parlamento: se i parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso di seguire l'invito di Giorgia Meloni in linea con una nuova alleanza sovranista con la Lega di Salvini, resta da capire quanti nel Movimento 5 stelle potranno non votare in linea con il partito. Parimenti Forza Italia potrebbe invece confluire con i senatori del gruppo misto verso una nuova maggioranza retta dal Pd e il Movimento 5 stelle: un Conte Bis sotto l'egida del Quirinale sulla linea di quanto già successo in seno al Parlamento Europeo.