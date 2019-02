Sondaggi, 5 Stelle in caduta libera: quanto perdono in una settimana

Gli ultimi sondaggi ci restituiscono un quadro politico immutato nella forma, ma assai mutato nella sostanza. Che cosa intendiamo dire? Semplice: sono i numeri a fare come sempre la differenza. E i numeri dell'ultima rilevazione realizzata da Index Research per Piazza Pulita (La7) dicono che i 5 Stelle perdono un altro punto rispetto alla scorsa settimana e scendono al 22,3%. Il risultato più basso da molto tempo a questa parte. E tutto lascia pensare che il trend non sia destinato ad arrestarsi. Le questioni scottanti da affrontare nelle prossime settimane sono tante, a cominciare dalla Tav che vede i 5 Stelle contrari a completare l'opera, laddove la maggioranza degli italiani - stando sempre ai sondaggi - preferirebbe proseguire i lavori. Anche il caso Diciotti, con il M5s che sembra orientato a votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, potrebbe costare qualcosa in termini di consensi.

Sono ovviamente discorsi opinabili. Ma che l'aria in casa M5s sia pesante lo dicono anche molti osservatori che di sondaggi e politica se ne intendono. Per Alessandra Ghisleri (Euromedia Research), "i 5 stelle hanno perso il coraggio di quando erano all’opposizione". Intervenuta nel corso della puntata di Piazza Pulita, la sondaggista ha detto la sua sul momento no del M5S. "Dicevano che avrebbero scardinato il Parlamento come una scatola di tonno, il dubbio è che ora nuotino nell’olio del tonno".

L'effetto dei sondaggi sulla tenuta del governo

Secondo Lorenzo Pregliasco di YouTrend, il calo di consensi dei 5 Stelle potrebbe avere delle conseguenze anche sulla tenuta del governo. "Finora abbiamo dato per scontato che le pulsioni di rottura venissero dalla Lega. Ma se invece arrivassero dal 5 Stelle, sempre più "accerchiato" fra calo nei sondaggi e marginalità nella agenda di governo?". Una domanda che forse non troverà subito risposta. Ma sarà interessante seguire l'evolvere della situazione nelle prossime settimane.

Finora abbiamo dato per scontato che le pulsioni di rottura venissero dalla Lega. Ma se invece arrivassero dal 5 Stelle, sempre più "accerchiato" fra calo nei sondaggi e marginalità nella agenda di governo? Ne ho parlato poco fa a #omnibusla7 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) 15 febbraio 2019





Ultimi sondaggi: M5s in crisi, ma il Pd non ne approfitta

E gli altri partiti? Se abbiamo indugiato a parlarne è perché le variazioni in questo caso non sono così eclatanti. Stando al sondaggio di Index Research, la Lega guadagna un altro 0,3 per cento e balza al 34,5. Il voto in Abruzzo ha fatto bene a Giorgia Meloni, visto che anche Fratelli d'Italia sale dello 0,3, mentre Forza Italia fa segnare +0,2%. Se guardiamo ai partiti di centrodestra nel loro complesso l'incremento di voti è più consistente: la coalizione fa segnare infatti un +0,8 e si attesta al 47,4%, avvicinando sempre di più il blocco gialloverde (Lega+M5s) in calo al 56,8. Crescono anche Pd e +Europa, ma solo dello 0,1%, segno che invece, nonostante le difficoltà del M5s, i partiti di sinistra non riescono proprio ad ingranare la marcia giusta.

(Immagini dal profilo Twitter di Piazza Pulita, La7)

I sondaggi delle ultime settimane