Plastic tax, gli italiani sono "più ambientalisti" dei partiti che li rappresentano

Non solo partiti. Dagli ultimi sondaggi emergono informazioni e indicazioni interessanti anche sulla manovra e sui suoi punti più delicati, come la plastic tax. Ma procediamo con ordine. Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 è in leggero calo la Lega, così come anche Fratelli d'Italia, in controtendenza invece Forza Italia e Cambiamo di Toti. Nella maggioranza sale leggermente il Pd al 18 per cento, stabile il M5s, perde ancora consensi Italia Viva di Renzi mentre va meglio a Calenda.

Sondaggi, Lega primo partito ma non cresce più

Partiamo dai partiti principali: dopo la crescita dell’ultima rilevazione, la Lega di Matteo Salvini fa segnare una nuova battuta d’arresto, ma resta ampiamente il primo partito dell'attuale scenario politico al 33 per cento. Guadagna ancora terreno, invece, il Partito democratico, che nelle intenzioni di voto degli italiani conquista 0,3 punti percentuali, fermandosi al 18. Terza piazza per il Movimento 5 stelle al 15,5 per cento.

Giù dal podio, da segnalare il leggero calo di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, a cui viene attribuito il 9,8 per cento. Forza Italia è al 5,3 per cento, staccando Italia Viva che perde ancora consensi ed è al 4,6 per cento. Può sorridere il neonato partito Azione di Carlo Calenda, al 3,5 per cento e in crescita costante, seppur contenuta. Leggera risalita anche per Cambiamo di Toti, all'1,2 per cento. Infine, il 36 per cento del campione non si esprime.

Il blocco del centrodestra, ora leggermente sotto il 50 per cento, è comunque molto avanti rispetto alla maggioranza giallorossa.

Sondaggio Sardine, i numeri dei "simpatizzanti" sono importanti

Al centro del sondaggio Swg per TgLa7 ci sono anche la plastic tax e il movimento delle Sardine. Il Movimento delle sardine al 39 per cento tra simpatizzanti e sostenitori. Non è un dato credibile come "percentuale secca", perché riunisce simpatizzanti e potenziali sostenitori. Ma c'è una larga fetta di elettorato che guarda con simpatia alle Sardine e sarà curioso vedere come evolverà il movimento che sta portando in piazza migliaia di persone in tutta Italia.

Sondaggio plastic tax: dice sì il 45 per cento degli italiani

Sulla plastic tax come la pensano gli italiani? Il 45 per cento del campione intervistato da Swg ritiene che vada introdotta la misura per incentivare l'uso di materiale riciclabile: un numero molto alto e una sensibilità ambientale marcata. Il 39 per cento dice invece no alla plastic tax, per evitare rincari. Da notare come la percentuale di chi dice sì alla plastic tax sia superiore alla somma delle percentuali dei partiti di governo: segno, forse, che la sensibilità ambientale degli italiani è più forte delle polemiche di chiaro stampo politico.

Più della metà degli italiani è favorevole alla plastic tax anche secondo un sondaggio commissionato da Facile.it alle società mUp Research e Norstat qualche giorno fa. Secondo la ricerca (condotta su di un campione di 1.015 persone su tutto il territorio nazionale), il 54,7% degli italiani sono favorevoli alla plastic tax, il 33,9 è contrario e l'11,4% non sa cosa rispondere.

Slitta secondo l'ultima intesa raggiunta nel governo a luglio l’entrata in vigore della plastic tax: la nuova imposta è fissata a 0,50 centesimi al chilo e i prodotti monouso in tetrapack saranno esclusi. L’incasso previsto si riduce ancora a circa 150 milioni nel 2020 (da 1,1 miliardi).

Sondaggio Swg per Tg La7: tutte le percentuali