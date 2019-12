Sondaggi, su crisi di governo e Mes gli italiani hanno le idee (molto) chiare

Il quadro attuale della politica italiana apparte particolarmente instabile (non è una novità): secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli (Ipsos) presentato ieri durante la puntata di Dimartedì su La7 il governo Conte bis, sostenuto dalla maggioranza Pd-Movimento 5 stelle, non proseguirà la sua avventura ancora a lungo.

Sondaggi, si vota in primavera 2020 secondo il 36 per cento degli italiani

Per il 36 per cento degli interpellati il governo durerà poco, e "in primavera si tornerà alle urne" per nuove elezioni politiche. Il 28 per cento invece ritiene che l'esecutivo possa proseguire per un anno o due, solo il 22 per cento crede che Giuseppe Conte resterà a Palazzo Chigi per tutta la durata della legislatura (la scadenza naturale sarebbe il 2023).

Il peso del caso Open sui sondaggi di Renzi

Giudizio negativo invece degli italiani interpellati da Pagnoncelli sul futuro politico di Italia Viva e di Matteo Renzi. Il motivo è il caso della Fondazione Open, che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Secondo il 50 per centi degli intervistati Renzi sarebbe "politicamente finito" dopo questa vicenda.

Sondaggi Mes, chi ha ragione tra Conte e Salvini

Il Fondo Salva Stati è ancora un dossier aperto nel governo, ma gli italiani un'idea sembrano essersela fatta: sulla vicenda Mes ha ragione Giuseppe Conte secondo il 41 per cento degli interpellati. "Solo" il 24 per cento sta con Matteo Salvini. Curioso che il dato di chi concorda con il leader del Carroccio sia inferiore alla percentuale che viene attribuita dai sondaggi al partito: forse nemmeno tutti i simpatizzanti della Lega sono sicuri che sia una buona idea attaccare il governo su questo tema.