Sondaggi politici, la Lega sbanda: 9 punti in meno rispetto a un anno fa

I sondaggi fotografano ancora una volta il poderoso calo della Lega, che secondo le ultime rilevazioni sarebbe ora ben 9 punti sotto al bottino delle elezioni europee della scorsa primavera, portandosi al 25,6 per cento. Alle europee di maggio 2019 la Lega prese il 34 per cento. E' quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca su Rai Tre. Restando nell'area di centro destra, mostra un calo anche Fratelli d'Italia (12%), mentre continua la lenta ripresa di Forza Italia (7,9%), salita di 2 punti in due mesi. Nell'area di Governo, sono stabili i due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle, e questa settimana guadagna un punto Italia Viva, che resta in ogni caso marginale, al 2,9 per cento. Con tali variazioni, di fatto sono alla pari la coalizione di governo e l'opposizione di centrodestra.

I livelli di fiducia ai politici confermano la distanza tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stabile al 60 per cento, ed i leader dei vari partiti. Staccatissima Giorgia Meloni, nella quale ha fiducia il 35 per cento degli interpellati, a seguire Salvini, Zingaretti e Di Maio. Chiude la classifica della fiducia Renzi.

Nonostante le crepe nella maggioranza, con Italia Viva che non esclude più a priori di tirarsi fuori dall'esecutivo prima o poi, il governo Conte bis "regge". Gli italiani vi ripongono ancora abbastanza o molta fiducia (57 per cento degli intervistati). Minori le percentuali di chi non ha più fiducia nell'attuale esecutivo.

Il modo in cui il governo ha gestito e sta gestendo l'emergenza coronavirus è giudicato molto o abbastanza positivo dal 60 per cento degli italiani, secondo il sondaggio di Cartabianca. Conclusione: il credito di fiducia che qualsiasi governo italiano ha sempre avuto in condizioni eccezionali come quelle che stiamo vivendo da due mesi a questa parte non si è ancora esaurito: i sondaggi lo dicono chiaramente.