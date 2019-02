"Il M5s si gioca il futuro": cosa dicono gli ultimi sondaggi

"Elezioni in Abruzzo e Sardegna, voto sul caso Salvini-Diciotti: il M5s si gioca il futuro politico?" Per il 47% degli intervistati è proprio così: il Movimento sta vivendo giorni decisivi e la linea da tenere sul caso Diciotti, così come il responso delle elezioni regionali, sono due grosse incognite che potrebbero pesare non poco sul futuro del Movimento. Questo almeno è quanto emerge dai risultati dell’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per Di Martedì (La7).

Solo il 24% degli intervistati ritiene invece che il caso Diciotti e le Regionali non siano così importanti per le sorti del M5s. Alta però la percentuale di chi ha scelto di non rispondere, il 19% del campione.

Sondaggi, italiani divisi sulle chiusure domenicali

Sulle chiusure domenicali dei negozi gli italiani sono invece molto divisi. "E’ giusto reintrodurre un obbligo di chiusura dei negozi la domenica e i giorni festivi…?". Per la maggioranza del campione, pari al 49%, un provvedimento del genere sarebbe sbagliato. Il 45% si dichiara invece a favore.

Gli italiani e l'autonomia, i risultati del sondaggio di La7

E l’autonomia? Anche in questo caso gli intervistati si dividono. La proposta di legge della Lega rischia di impoverire le altre regioni? Il sì prevale di pochissimo (42% contro 41). Ma su un argomento così complesso forse la maggioranza degli italiani deve ancora farsi un’opinione più solida.

(Screenshot dal profilo Twitter di Di Martedì. A questo link è possibile guardare l'ultima puntata della trasmissione).

Tutti gli ultimi sondaggi