Sondaggi, brutto risveglio per Di Maio: che batosta, distacco a doppia cifra

Gli ultimi sondaggi fanno sorridere Matteo Salvini. Sono ormai a doppia cifra i punti di distacco tra Lega e Movimento 5 Stelle, i due partiti alleati di governo: a sostenerlo è l'ultimo sondaggio Index Research per Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli in onda il giovedì sera su La7. Secondo queste rilevazioni, a dividere Lega e M5s nelle intenzioni di voto degli italiani ci sono ben dieci punti percentuali: il Carroccio di Salvini guarda tutti dall'alto raccogliendo il 34,8% dei consensi (+0,1% rispetto alla passata rilevazione di Index Research), mentre il Movimento 5 Stelle è al 24,8% (in ribasso dello 0,1%). Le intenzioni di voto, alla data di giovedì 13 dicembre, continuano dunque a premiare la Lega che, lo ricordiamo, al voto del 4 marzo ottenne il 17,4%.

(Foto dalla pagina Facebook di Piazzapulita)

Sono numeri che potrebbero cambiare presto, perché nelle ultime ore il governo ha deciso di abbassare il rapporto deficit-Pil dal 2,4% (obiettivo iniziale dei gialloverdi) al 2,04%, nelle trattative sulla manovra in corso con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione dell'Europa. Per far calare il deficit, alcune delle misure simbolo del governo M5s-Lega andranno in qualche modo riviste, ridimensionate. E già si parla di un allungamento dei tempi per la quota 100 e di un ridimensionamento delle risorse per il reddito di cittadinanza. Una retromarcia, rispetto alle promesse iniziali, che sta provocando malumori tra i militanti leghisti e pentastellati.

Ultimi sondaggi politici: ecco tutti i dati su Lega e M5s

Ma torniamo ai sondaggi. Secondo le rilevazioni di Index Research per La7, le opposizioni sono in netta difficoltà. Il Pd perde più voti di tutti (-0,5%) e cala al 17,2%. Non solo. Se Renzi alla fine decidesse di strappare con i dem e fondare un suo partito - valutato al 7,1% da Index - il Partito democratico vedrebbe i propri consensi calare al 13,6%. E il centrodestra? Forza Italia fa un piccolo passo in avanti e sale al 7,6%, stabile Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 4%.

Vediamo invece cosa emerge dalla "Supermedia" di Youtrend per Agi che mette insieme i dati di tutti i sondaggi usciti nelle ultime due settimane. Anche qui la Lega si conferma il primo partito d'Italia: se si andasse a votare oggi, il Carroccio conquisterebbe infatti oltre il 31% delle preferenze. Voti che sembra aver rosicchiato soprattutto al Movimento 5 Stelle, che è calato al 25,5% (contro il 32,7 ottenuto alle elezioni del 4 marzo 2018). Il partito di Salvini è in crescita (+1,2% in una settimana per l'istituto Tecnè, +2,6% in un mese per Euromedia). Sostanzialmente stabile l'alleato di governo: nell'ultima settimana perde l'1,1% secondo Swg ma guadagna lo 0,7% per Emg, mentre per Euromedia i pentastellati perdono 2,1 punti nell'ultimo mese. Sembra profilarsi quindi un aumento del gap tra i due partiti di maggioranza con una forbice che oggi supera i 5 punti a favore della Lega. Sul fronte dell'opposizione, poi, il Pd è dato in lieve calo sia per l'istituto Piepoli che per Tecnè, mentre il calo sarebbe di quasi un punto (-0,8%) in una settimana per Emg.

L'attuale maggioranza di governo resta stabilmente sopra al 55%, ma M5s e Lega devono ora fare i conti con la manovra economica da riscrivere e con uno scetticismo nei confronti dell'operato di Palazzo Chigi sempre maggiore negli italiani. Ecco quindi che nel sondaggio di Swg mostrato lunedì scorso durante il tg di La7, per la prima volta i giudizi negativi verso la manovra hanno superato quelli positivi. In particolare, aumentano anche secondo l'istituto Emg gli italiani che prendono le parti dell'Unione europea sul rispetto dei vincoli di bilancio: sarebbero oggi il 58% (in aumento di 2 punti in una settimana) contro il 34% (-5%) che invece vede nei moniti di Bruxelles un rischio per la sovranità nazionale.

Concludiamo con l'ultima rilevazione fatta da EMG Acqua per il programma di Rai 3 Agorà. La Lega rimane stabile al 32,1%. In recupero il Movimento 5 Stelle (26,4%) con +0,7% rispetto alla rilevazione del 6 dicembre. L’istituto di Fabrizio Masia conferma il Partito Democratico come terza forza al 17,7%, anche se in calo (-0,8%). Cresce Forza Italia, all’8,4% (+0,2%) mentre rimane stabile Fratelli d’Italia, al 4%.

Ecco come andrebbero le elezioni, oggi, col partito di Matteo Renzi (sondaggio Index Research)