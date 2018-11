Sondaggi, chi scende e chi sale dopo 5 mesi di governo Lega-M5s

Movimento 5 Stelle e Pd ancora in calo, Forza Italia e Fdi in leggero recupero con la Lega che inizia a perdere qualche colpo. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ixè per l’Huffington Post: secondo la rilevazione (che ha un margine di errore del 3,1%) il M5s si attesterebbe al 25,9%, il Pd al 17,5, la Lega, accreditata del 29,8% dei consensi, scende un po’ a sorpresa sotto il 30 per cento, mentre Forza Italia sale al 9,4. Se si votasse oggi il centrosinistra raccoglierebbe solo il 21,6% dei voti dell’elettorato, meno della metà del centrodestra! (43,9). Il consenso dei due partiti al governo è in calo ma resta comunque molto alto (55,7%).

Il sondaggio Swg per La7

Leggermente diversa la situazione fotografata da Swg per La7: se il M5s viene accreditato del 27,4% dei voti (in calo dello 0,8) la Lega sale guadagna oltre un punto e sale al 31,7%. In crescità (+0,6%) anche il Partito Democratico.

Altro istituto di ricerca, altro sondaggio. Per Winpoll la Lega Nord è al 31,8%, i 5 Stelle al 26,8, il Pd al 18,7 e Forza Italia al 9,6. Risultati come si sarà visto leggermente diversi da quelli di Ixè.

Potere al Popolo 1,6%



Liberi e Uguali 2,4%



Movimento 5 Stelle 26,8%



Altri csx 1,9%

Più Europa 2,5%

Partito Democratico 18,7%



Altri cdx 0,9%

Fratelli d'Italia 3,8%

Lega Nord 31,8%

Forza Italia 9,6%

MOVIMENTO 5 STELLE 25,9



Partito Democratico 17,5

+Europa – Bonino 2,9

altri di centro sinistra 1,2

TOTALE CENTRO SINISTRA 21,6



Lega – Salvini 29,8

Forza Italia 9,4

Fratelli d’Italia 4,2

Noi con l’Italia-UDC 0,5

TOTALE CENTRO DESTRA 43,9



Liberi e Uguali 2,5

Potere al Popolo 1,9

Altri 4,2

Moviomento 5 Stelle 27,1



Partito Democratico 17,9

+Europa – Bonino 2,2

altri di centro sinistra 1

TOTALE CENTRO SINISTRA 21,1



Lega – Salvini 30,7

Forza Italia 8,1

Fratelli d’Italia 3,3

Noi con l’Italia-UDC 0,7

TOTALE CENTRO DESTRA 42,8



Liberi e Uguali 2,2

Potere al Popolo 2,1

Altri 4,7

Movimento 5 Stelle 28,2



Partito Democratico 17

+Europa – Bonino 2,5

altri di centro sinistra 0,6

TOTALE CENTRO SINISTRA 20,1



Lega – Salvini 31,8

Forza Italia 8,7

Fratelli d’Italia 2,6

Noi con l’Italia-UDC 0,4

TOTALE CENTRO DESTRA 43,5



Liberi e Uguali 2,5

Potere al Popolo 2,6

Altri 3,1